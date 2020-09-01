Более тысячи петербуржцев сыграли в «Чистые Игры» в новом формате

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге прошел молодежный экологический турнир «Летний Кубок Чистоты». Команды вновь соревновались в очистке зеленых территорий от мусора индивидуально, семьями или с друзьями в 21 точке по всему городу. Мероприятие провели МОО «Чистые Игры» и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Одной из точек проведения турнира стал парк на реке Смоленке, где активную экологическую деятельность ведет общественное движение жителей этого района. В Василеостровский район приехали депутат Государственной думы Сергей Боярский и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. Они пожелали удачи участникам и дали старт соревнованиям. Гостями «Летнего Кубка Чистоты» также стали: председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец и представители генерального консульства Японии.

- То, что произошло, для меня сравнимо с чудом. С марта по июль я почти каждый день выходила на пробежку в Репинский лесопарк и убирала эту территорию совершенно одна, - поделилась петербургская певица Женя Любич, участвовавшая в «Чистых Играх» впервые. - А потом мне позвонили ребята и сказали, что хотели бы там провести игру. Зарегистрировалось около 62 команд, там было около ста человек. И когда я увидела этих людей с горящими глазами, я поняла, что не одна!

С 2014 года прошло 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах. Фото: предоставлено организаторами.

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

- У нас никогда не было столько желающих стать организаторами Чистых Игр! На каждой точке был свой организатор, и это были совершенно разные люди: от муниципальных депутатов до школьных учителей. А регистрация участников закрылась еще до начала мероприятия, - прокомментировал событие председатель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

В прошлом году на «Осеннем Кубке Чистоты» участники собрали 17 тонн отходов. В этом году было собрано почти 18 тонн. Более 1000 петербуржцев сделали чище Василеостровский, Выборгский, Калининский, Колпинский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный, Московский, Невский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский и Фрунзенский районы. Собранные отходы были утилизированы, около половины ушло во вторичную переработку.

НА ЗАМЕТКУ

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Проект зародились в 2014 году, с тех пор прошло 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешков или 1 207 тонны мусора. Методика «Чистых Игр» распространяется бесплатно. Все планирующиеся мероприятия анонсируются на официальном сайте cleangames.ru/events и в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.