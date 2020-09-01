Более 300 тысяч человек стали зрителями социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!»

Петербуржцы смогли познакомиться с деятельностью благотворительных фондов. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге прошел V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с городом!». Из-за пандемии яркое шоу, ранее проходящее на Дворцовой площади, состоялось в онлайн-формате. При этом познакомиться с деятельностью благотворительных фондов и общественных организаций можно было лично в Севкабель Порт.

Для зрителей онлайн-трансляции, которую посмотрели более 300 000 человек, выступила любимая многими исполнительница поп-музыки Ёлка, яркая звезда инди-музыки Муся Тотибадзе, эстрадный романтик Марсель и зажигательный хитмейкер IOWA.

- Карантин в каком-то роде сыграл нам на руку. Если раньше мероприятие происходило на Дворцовой площади, и мы собирали большое количество зрителей из числа петербуржцев и гостей города, то сейчас мы не ограничены территориями, - поделилась директор проекта Александра Хачатрян.

В открытой студии проекта между выступлениями музыкантов представители фондов и некоммерческих организаций рассказали о том, как и чем каждый житель может помочь: стать волонтером, наставником или даже заботливым гостем, навещающим воспитанников в больницах. Основная идея проекта - помочь может каждый.

- Это масса возможностей подарить людям тепло, заботу, внимание, учас

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

тие. И это та самая площадка, на которой узнают друг друга, узнают о новых формах работы, новых потребностях и проблемах самых разных людей, - отметил Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

В 2020 году проект «Будь с Городом!» представил следующие петербургские благотворительные организации:

«Работа-i» - центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями

«Старшие Братья Старшие Сестры» - межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями.

«Петербургские родители» - региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах.

«Детский хоспис» - благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

С полудня на территории Севкабель Порт желающие принимали участие в танцевальных мастер-классах и занимались йогой от фитнес-центра «Высокая планка», раскрашивали масштабную фантазийную раскраску с изображениями добрых дел от VALERIUS - творческого друга БФ «Детского хосписа» и обнимались с почти 4-метровым белым медведем PloomBear. Взрослые в это время с интересом слушали лекции о благотворительности, наставничестве, планировании карьеры и даже о том, как показать красоту души в фотографии.