Более 300 тысяч человек стали зрителями социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!»

Петербуржцы смогли познакомиться с деятельностью благотворительных фондов. Фото: предоставлено организаторами.
В Петербурге прошел V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с городом!». Из-за пандемии яркое шоу, ранее проходящее на Дворцовой площади, состоялось в онлайн-формате. При этом познакомиться с деятельностью благотворительных фондов и общественных организаций можно было лично в Севкабель Порт.
Для зрителей онлайн-трансляции, которую посмотрели более 300 000 человек, выступила любимая многими исполнительница поп-музыки Ёлка, яркая звезда инди-музыки Муся Тотибадзе, эстрадный романтик Марсель и зажигательный хитмейкер IOWA.
- Карантин в каком-то роде сыграл нам на руку. Если раньше мероприятие происходило на Дворцовой площади, и мы собирали большое количество зрителей из числа петербуржцев и гостей города, то сейчас мы не ограничены территориями, - поделилась директор проекта Александра Хачатрян.
В открытой студии проекта между выступлениями музыкантов представители фондов и некоммерческих организаций рассказали о том, как и чем каждый житель может помочь: стать волонтером, наставником или даже заботливым гостем, навещающим воспитанников в больницах. Основная идея проекта - помочь может каждый.
- Это масса возможностей подарить людям тепло, заботу, внимание, учас
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
тие. И это та самая площадка, на которой узнают друг друга, узнают о новых формах работы, новых потребностях и проблемах самых разных людей, - отметил Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
В 2020 году проект «Будь с Городом!» представил следующие петербургские благотворительные организации:
«Работа-i» - центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями
«Старшие Братья Старшие Сестры» - межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями.
«Петербургские родители» - региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах.
«Детский хоспис» - благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.
С полудня на территории Севкабель Порт желающие принимали участие в танцевальных мастер-классах и занимались йогой от фитнес-центра «Высокая планка», раскрашивали масштабную фантазийную раскраску с изображениями добрых дел от VALERIUS - творческого друга БФ «Детского хосписа» и обнимались с почти 4-метровым белым медведем PloomBear. Взрослые в это время с интересом слушали лекции о благотворительности, наставничестве, планировании карьеры и даже о том, как показать красоту души в фотографии.