Обсуждаем вместе: смогут ли аграрии Ленобласти накормить детей Санкт-Петербургской агломерации

Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

1 сентября 2020 начало нового учебного года, а также старт реализации Закона о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Закон одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, программам среднего профобразования, для детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления.

Также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. При этом особый упор делается на привлечение местных сельхоз производителей.

Кроме этого, в подписанной Президентом «Доктрине о продовольственной безопасности», особо отмечается важность поддержки и развития сельского хозяйства, как одного из стратегических факторов безопасности страны. В каком состоянии находится сельское хозяйство региона? Какие изменения произойдут в этой отрасли с учетом предложенного 20 августа губернаторами Бегловым и Дрозденко «единения» Санкт-Петербурга и Ленобласти и создания «Санкт-Петербургской агломерации»? Смогут ли сельхоз производители Ленобласти обеспечить качественным питанием детей Санкт-Петербургской агломерации? Что означает термин «агломерация»? Какие существуют примеры из мирового опыта, и как это могло бы быть реализовано в рамках Санкт-Петербурга и Ленобласти?

Эти и другие вопросы в прямом эфире Комсомольской правды обсудят руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленобласти, председатель Комитета областной Торгово-промышленной палаты по поддержке занятости и производительности труда Валерий Шинкаренко и председатель правления «Ассоциации предприятий отрасли социального питания» Андрей Плышевский.

Трансляция пройдет на сайте и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Поделиться своим мнением о ситуации и задать вопросы спикерам вы можете в комментариях к публикации или во время эфира.

Начало трансляции 2 сентября 2020 года в 18:00 по мск.

Присоединяйтесь!