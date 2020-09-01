«ЕвроХим» отметили на высшем уровне за участие в акции #МыВместе. Фото предоставлено пресс-службой «Еврохим».

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Алексей Комиссаров вручил минерально-химической компании «ЕвроХим» Почетную грамоту за подписью Президента России Владимира Путина. «ЕвроХим» удостоен этой высокой награды в день, когда компании исполнилось 19 лет.

В Почетной грамоте Владимир Путин отметил бескорыстный вклад компании Андрея Мельниченко в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе», направленную на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время эпидемии коронавируса. В компании «ЕвроХим» с первых дней распространения заболевания был создан оперативный штаб, который взял на себя функции координатора и организатора проведения благотворительных добровольческих акций в регионах, где расположены предприятия компании, от Заполярья до Северного Кавказа, Урала и Поволжья.

Фото предоставлено пресс-службой «Еврохим».

Штаб «ЕвроХима» постоянно тесно взаимодействует с руководителями региональных и муниципальных властей, а также с отделениями ОНФ в регионах, что позволяет принимать оперативные решения об оказании помощи именно тем, кто в ней нуждается в данный момент, и именно в том объёме, который необходим.

Так в городе Кингисепп Ленинградской области, где находятся предприятия «ЕвроХима» - «Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад», волонтеры компании передали местным социальным и медицинским учреждениям самые различные средства, необходимые для борьбы с распространением заболевания: медицинские приборы и оборудование для обеззараживания воздуха, средства индивидуальной защиты для медицинских работников, пенсионеров и ветеранов, дезинфицирующие вещества, эффективно убивающие вирус, а также продуктовые наборы. Помощь получили дом-интернат для пожилых людей, городская больница и поликлиника.