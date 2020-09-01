Проект «Цифровой школы» в Санкт-Петербурге поддержал Сбербанк. Фото: пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В лицее №211 Санкт-Петербурга праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, начались еще 31 августа. В этот день здесь торжественно, в присутствии почетных гостей, отмечали завершение капремонта. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, представители администрации Центрального района города, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, заместитель Министра просвещения РФ Екатерина Толстикова высоко оценили уровень подготовки учебного заведения к новому учебному году.

При финансовом участии Сбербанка в лицей №211, в рамках проекта «Цифровая школа», переданы и установлены 29 интерактивных универсальных панелей, позволяющих создавать видеоряд уроков, выводить на экран пояснительные материалы, графику, схемы и задания для учеников, 25 компьютеров, 130 ноутбуков в комплекте с гарнитурами для создания лингафонных кабинетов, цифровое лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии и другая оргтехника.

Фото: пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

- Интерактивное обучение поможет активнее вовлекать детей в образовательные процессы и даст им больше простора для интеллектуального и креативного развития, - уверен советник президента ПАО Сбербанк Александр Говорунов.

-- Мы благодарны Сбербанку за финансовую помощь в создании «умных классов» для наших учеников, - отметила директор Лицея №211 имени Пьера де Кубертена Людмила Бабаева. - Новые мультимедиа-системы позволят ещё больше заинтересовать детей высокими технологиями и инновациями. Организовывать исследовательскую работу в разных сферах науки и также выбрать будущую профессию опираясь на личный опыт и практику».

Фото: пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

КОНКРЕТНО

Впервые презентация «цифровой школы» состоялась 20 июня 2018 года. В 2020 году проект получил дополнительное развитие в рамках мероприятий по созданию «опорного» университета в области судостроения по вопросу ранней профессиональной ориентации школьников.

Система «Цифровая школа» создана на обновленной компонентной базе – одной из самых передовых в России. Важное отличие этого проекта от решений предыдущих поколений – наличие электронной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает ученикам и учителям возможность постоянного доступа к электронным образовательным ресурсам, личному кабинету, системе дистанционного обучения с любого устройства, которое подключено к Интернету.