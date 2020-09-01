В «Невском Центре» открылась французская кондитерская. Фото предоставлено ТК Невский центр.

В торговом комплексе «Невский Центр» на -1 этаже открылась настоящая французская кондитерская сети Patisserie Garçon, где можно насладиться домашними пирожными, спокойно пообедать или взять домой пару свежайших багетов собственного производства.

В сладком меню «Гарсон» - булочки, печенье, пироги и чизкейки, а на ланч кондитерская предлагает открытые французские пироги (киши), а также разнообразные сэндвичи.

- Открытие премиальной кондитерской с богатым ассортиментом не только разнообразит гастрономический досуг посетителей нашего комплекса, но и привлечет дополнительный трафик любителей качественной выпечки, – комментирует менеджер по маркетингу ТК «Невский Центр» Марина Сметанина.

Фото предоставлено ТК Невский центр.

- Удобная подземная парковка торгового комплекса в самом сердце города, близость к Московскому вокзалу, а также площадь кондитерской и уютный интерьер делают это место очень удобным для встреч, обеденных перерывов и располагают к длительному времяпрепровождению. К тому же наше заведение работает до 23:00, – добавляет генеральный директор «Холдинг Мажестик» (владеет сетью Patisserie Garçon) Юлия Филиппова.