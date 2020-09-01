Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Санкт-Петербурге попало на видео

Трое в масках ограбили ювелирный магазин в ТК "Парнас" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге трое налетчиков совершили дерзкое ограбление ювелирного магазина. Грабители пришли в помещение, расположенное на первом этаже торговом комплексе "Парнас", под закрытие, в 20:18 часов в понедельник, 31 августа 2020 года. Все были в темной одежде, лица закрыты медицинскими масками, а вооружены молотками.

- Грабители стали угрожать продавцам молотками, потом разбили все витрины и вынесли 23 планшета с ювелирными украшениями, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники магазина нажали на "тревожную" кнопку, но прибежавшая охрана не успела задержать грабителей.

На место приехали сотрудники полиции. Благо, момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине. Однако на кадрах лица грабителей разглядеть невозможно из-за масок. Следователи пытались по "горячим" следам найти преступников с помощью служебной собаки по кличке Зорро. Но она дошла только до автобусной остановки в 200 метрах от магазина и потеряла след.

В итоге трое мужчин за несколько секунду вынесли из магазина десятки золотых цепочек, подвесок, браслетов и колец. Сумма ущерба пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело.