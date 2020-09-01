"Копия папы": Артем Дзюба показал фото сына в День знаний

Артем Дзюба показал сына-первоклашку Фото: Александр ГЛУЗ

Известный футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба во вторник, 1 сентября 2020 года, отправил своего старшего сына Никиту в первый класс. Спортсмен поразился, как быстро мальчик достиг уже семилетнего возраста. Гордый отец поделился с подписчиками фотографиями парня-первоклассника в социальной сети.

Старший сын Никита в этом году пошел в школу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка, - нежно написал Дзюба.

На снимках сын знаменитости футбола в черном костюме и красной жилетке, на ногах кроссовки, а на лице улыбка.

- Копия папа, - заметили подписчики Дзюбы.

Подписчики отметили необыкновенное сходство сына с папой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники футболиста пошутили, что если Никиту выпустить на поле вместо отца, никто не заметит подмену.

Также некоторые подписчики отметили, что сын Дзюбы выглядит куда старше своих лет.

- С виду на класс 6-ой смахивает.

Пользователи сети пожелали Дзюбе-младшему хороших оценок, а папе терпения.

Подписчики футболиста в соцсетях прекрасно знают его, не только, как спортсмена, но и хорошего отца. Дзюба не редко выкладывает фотографии и видео с сыновьями - семилетним Никитой и 3-летним Максимом. Любящий отец играет с детьми в футбол, хоккей, баскетбол, да и просто дурачится.

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