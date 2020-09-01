Ученые рассказали, какой будет зима в Санкт-Петербурге и ждать ли нам аномальных морозов

Прошлой зимой петербуржцы чаще видели дождь, чем снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето кончилось, еще немного – закончится и осень. И хотя до зимы остается еще время, лучше бы начать готовиться к ней заранее. Точных прогнозов погоды на зиму в Санкт-Петербурге синоптики, разумеется, пока что дать не могут – но тем не менее, кое-какие выводы можно сделать уже сегодня.

- Аномальных морозов нам, скорее всего, ждать не приходится, - констатирует доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Все дело в том, что у нас вот уже на протяжении нескольких десятилетий существует уверенный «положительный тренд». Климат сам по себе меняется и становится более теплым.

При этом, отмечает Малинин, средняя летняя температура повышается незначительно. А основной эффект глобального потепления достигается как раз-таки за счет зимних месяцев. Аномальное лето роли тоже не играет – у всех аномалий есть естественный предел, и Санкт-Петербург, судя по тому, что происходит с погодой в последние дни, его уже благополучно выбрал.

В мире, по словам Валерия Малинина, сохраняется устойчивый тренд на потепление. И Санкт-Петербург ему тоже следует. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Впрочем, заявлять о том, что эта зима однозначно будет теплее предыдущей, тоже не стоит, - констатирует ученый. – Она вполне может быть и холоднее. Смысл в том, что аномальных, трескучих морозов на данный момент не предвидится. Но и здесь, конечно, все может измениться – как известно, в случае с погодой возможен любой, даже самый маловероятный сценарий.

Напомним, предыдущая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. В декабре в Северной столице цвели цветы, и порхали бабочки, а синоптики зафиксировали за сезон одиннадцать температурных рекордов.