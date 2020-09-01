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Finaward 2019 назвал «самую выгодную карту»

За «Прибыль» Банк УРАЛСИБ был награжден дипломом
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Finaward 2019 назвал «самую выгодную карту». Фото предоставлено пресс-службой Банка УРАЛСИБ.

Finaward 2019 назвал «самую выгодную карту». Фото предоставлено пресс-службой Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ получил награду ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward 2019. Дипломом «Самая выгодная карта» была отмечена карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ.

Вручение наград состоялось в рамках X Церемонии награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кэшбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"

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