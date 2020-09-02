Муринскую развязку наконец запустили

До 1 октября еще сохранятся ограничения движения, связанные с ремонтом дорожного полотна на кольцевой дороге Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Пожалуй, это самая обсуждаемая локация в регионе в последние годы. За строительством муринской развязки жители пристально следили прямо из своих многоэтажек и рапортовали в соцсетях. Строительство велось с конца 2017 года. Были сложности, были трудности, и вот наконец долгожданное открытие. Рабочее движение по новой развязке с КАД в западном Мурино запустили даже раньше срока. Начали с открытия рабочего движения по двум съездам с КАД на Охтинскую аллею.

- Запуск объекта синхронизируется с окончанием ремонтных работ на участке кольцевой дороги от проспекта Культуры до Западного скоростного диаметра. Это делается для того чтобы избежать заторов из-за существующего ограничения движения, - рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Губернатор Александр Дрозденко обрисовал дорожные перспективы развития региона, проверив объект перед запуском Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

До 1 октября еще сохранятся ограничения движения, связанные с ремонтом дорожного полотна на кольцевой дороге, затем автомобилисты смогут двигаться без препон.

Стоимость работ составила порядка 800 млн рублей. По данным ведомства, ежедневный трафик по новой развязке составит до 20 тысяч машин в сутки. Объект позволит машинам напрямую заезжать на КАД, минуя оживленные городские кварталы. А значит, пробок значительно поубавится, чего так ждали жители и гости Мурино.

- Мы берем на баланс дорогу, которая соединяет Мурино и Бугры, она будет четырехполосной. Мы также держим в голове строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино», он будет обслуживать региональные и межрегиональные маршруты.В следующем году мы начинаем прокладывать продолжение Пискаревского проспекта, строительство займет около трех лет, - обрисовал дорожные перспективы развития региона губернатор Александр Дрозденко, проверив объект перед запуском.