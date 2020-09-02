Как прошел День знаний в Ленинградской области

1 сентября встретили в 360 школах региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из самых многочисленных линеек была в Муринском центре образования № 2, едва ли не самом большом учебном заведении в Ленобласти. Тут уроки начались для 1500 школьников. На празднике во дворе собрались первоклашки, ученики старшей школы, а также их родители и близкие. Учителя ждали этого Дня знаний с нетерпением, а директор даже подготовил музыкальный сюрприз и исполнил песню для любимых учеников.

- Мы так рады вас видеть, наконец-то в здание школы вернулась жизнь! - сказал директор Александр Деревянко.

Отметим, что 1 сентября встретили в 360 школах региона, из них 30 - малокомплектны, где учатся не более 60 человек. Общая численность учеников в 2020-2021 учебном году - свыше 173 тысяч человек, среди них почти 21 тысяча первоклассников.