Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 сентября 2020 года: опровержение слухов от Роспотребнадзора и масса санитарных нарушений в очередной поликлинике

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 2 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь очередь новой информации на утро 2 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 185 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 36 852 человек. В числе выздоровевших уже 25 875 пациентов. Смертей в общей сложности 2440, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последняя статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Жителей Санкт-Петербурга призвали не верить слухам, что школьникам якобы можно пренебречь измерением температуры в учебных заведениях. В Роспотребнадзоре посоветовали ответственно относиться к распоряжениям Смольного и не сомневаться, что все меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

Суд оштрафовал поликлинику №97 из Выборгского района за массу нарушений по COVID-19: медперсоналу часто не хватало средств индивидуальной защиты, наблюдения за контактными пациентами вели спустя рукава, а также врачи несвоевременно регистрировали больных пневмонией.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 31 новых зараженных за сутки и 6842 за все время пандемии. 5003 пациентов выздоровели, а 79 – скончались.