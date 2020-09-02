Ленинградская область - территория дружбы

20 национальностей радушно встречали гостей как близких родственников. Фото: Полина ШАНДРАК

20 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Ох как пел, плясал и вкусностями угощал в последнюю субботу лета город Тихвин. На один день он стал местом сбора нескольких десятков национальностей. И неспроста! Седьмой год подряд комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводит масштабный этнокультурный фестиваль «Россия - созвучие культур».

Глаза разбегались от количества подворий: узбеки, белорусы, украинцы, чуваши, татары, марийцы… всего около двадцати национальностей. И все радушно встречали гостей как близких родственников.

- Угощайтесь. Это перепечи, наше старинное удмуртское национальное блюдо, - протянули поднос с чем-то мучным в виде то ли ватрушек, то ли тарталеток улыбчивые женщины. Все красивые, в национальных костюмах и ожерельях из крупных серебряных монет. Глаз не оторвать. Недалеко от них расположились вепсы - малочисленный народ финно-угорской языковой группы - и тоже не с пустыми руками.

- Мы приехали из Подпорожского района, село Винницы. Привезли с собой песни, танцы и вепсские колобы. Их делают из простокваши, ржаной и белой муки и толокна. Ну и сверху смазывают сметаной и яйцом. Их вместо хлеба едят, с чаем пьют, как кому нравится. Угощайтесь! - предложила мне Светлана Трифонова. Она коренная представительница вепсов, знает немало обычаев.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Много обрядов, которые передают из поколения в поколение и используют в быту, и в Республики Коми, откуда родом Мария Засека. Женщина вот уже полвека там не живет, но свою культуру не забывает и рассказывает о ней другим.

- На столе у нас обязательно должны стоять самовар и солонка как оберег, - поделилась собеседница.

Пропустить праздник никак не мог губернатор Ленинградской области. Музыканты удивляли игрой на своих инструментах, народные коллективы - заводными песнями, мастерицы - своими лакомствами, а рукодельницы - творениями. А Александр Дрозденко с большой радостью со всеми общался, дегустировал блюда и принимал подарки.

- Самая главная гордость - это сами люди. Я каждый год прохожу по всем палаткам, стараюсь со всеми пообщаться и заряжаюсь на несколько дней вперед позитивным настроением, - отметил губернатор на открытии фестиваля. - Огромное количество улыбок, прекрасные, светлые люди, которые занимаются не только общественной работой, но и сохраняют свои национальные традиции и их приумножают.

Виртуозы удивляли своей игрой на инструментах, а народные коллективы - заводными песнями. Фото: Полина ШАНДРАК

В нынешнем году праздник посвящен памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Символично было приурочить его к 75-летию Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Несмотря на то что солдаты были разных национальностей, все они хотели одного - защитить и отстоять Ленинград. Почтить память предков, поделиться своей культурой и традициями - это именно то, для чего собрались все эти люди в Тихвине.

- Фестиваль «Россия - созвучие культур» - это бренд Ленинградской области. Каждый год это знаковое событие. Собирая представителей разных национальностей и культур, мы хотим донести, что для нас все едины и равны, - подчеркнул заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, начальник департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький.

С каждым часом людей на площадке становилось все больше и больше. Никто не спешил расходиться. Смотрели концерт, участвовали в мастер-классах, знакомились с разными культурами. Ну а кто так и не смог приехать на веселье или хочет еще, тех приглашают в Волхов. Этому городу выпала честь принимать фестиваль в следующем году.