Как молодой маме остаться профессионалом в своей профессии

Теперь не только ребенок к учебе готовится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чем дольше пауза в трудовой деятельности, тем сложнее бывает найти себя в профессии. Петербурженка Елена Радюк это прекрасно понимала, потому что до рождения ребенка сама работала в сфере подбора и управления персоналом.

О том, что пройти переобучение или повысить квалификацию можно бесплатно по направлению Центра занятости населения, молодая женщина узнала от двоюродной сестры, которая уже воспользовалась этой услугой. Обратилась в агентство занятости Василеостровского района и прошла курс по интернет-маркетингу. Обучение длилось полтора месяца и проходило дистанционно. Елена признается, что поначалу ничего особенного от учебы не ожидала. За плечами уже два образования: в сфере социологии и экономики, а также в сфере рекламы и связей с общественностью.

- Думала, что максимум, - систематизирую свои знания, но в итоге получила массу полезных практических навыков. Именно это мне было нужно, потому что в рамках высшего образования практике уделяется не так много времени, как хотелось бы. Очень понравилось, что всегда была связь с преподавателями, в любой момент можно было задать вопрос, - говорит Радюк. - Полученные знания я могу использовать как в процессе поиска новой удаленной работы, так и по своей основной специальности.

Кстати, если в прошлом году бесплатное обучение распространялось только на женщин, находящихся в официальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то в этом году переобучиться или повысить квалификацию могут и незанятые мамы дошкольников до семи лет. Такая возможность предусмотрена национальным проектом «Демография».

- Получить консультации и оставить заявку можно в агентстве занятости населения любого района города. Важно и то, что на период обучения незанятым мамам будет выплачиваться стипендия в размере 12 130 руб- лей, - говорит начальник отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова.

Ожидается, что до конца года пройти обучение или повысить квалификацию с помощью сертификата смогут 256 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и безработных мам детей дошкольного возраста.

КСТАТИ

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» не менее 750 женщин с детьми получат новую профессию или повысят квалификацию. Уже прошло обучение более 450 человек.

Самые востребованные программы для обучения в 2020 году:

-Интернет-маркетинг - цифровые технологии в продвижении

-Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит

-Специалист по закупкам

-Деловое и кадровое администрирование

-Бухгалтерский учет и налогообложение.

КОНКРЕТНО

Все подробности на официальном сайте Центра занятости www.r21.spb.ru или по телефону горячей линии 8 (812) 320-06-52.