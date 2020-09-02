Большой семье - большие возможности

Ленинградской области есть чем гордиться. Фото: Администрация Ленобласти

На территории Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» появилась импровизированная концертная площадка. На сцене - артисты и ведущие, в зрительном зале только виновники торжества - многодетные семьи Ленобласти. Кто-то явился на награждение в полном составе, кто-то взял с собой только малышей. И если главы семейств в этот день мужественны и собраны, как им и полагается, то мамы все как на подбор стильно одеты, ухожены, с улыбками на лицах. Смотришь на этих женщин и думаешь: «Как им удается так здорово выглядеть, когда на их хрупких плечах - огромная ответственность за детей и за хозяйство?» Волшебницы, что тут скажешь!

ДА БУДЕТ ДОМ

В конце августа почетным семьям Ленинградской области вручали дипломы и ценные подарки. Особый праздник в этот день для тех, кто получил субсидии от регионального правительства. Такими счастливчиками стали супруги Екатерина и Анатолий Банниковы из Тихвинского района. 8 августа прошлого года у них родились сразу трое сыновей - Кирилл, Дима и Саша. За сей демографический подвиг молодой семье полагается материальная помощь на сумму три миллиона рублей. Потратить его Банниковы могут на улучшение жилищных условий.

- Мы очень хотим купить дом. Уже привыкли жить в собственном доме, - наперебой рассказывают счастливые супруги. - Нам нужно, чтобы участок свой был. Представляете, какой простор будет мальчишкам - резвись не хочу!

Анатолий и Екатерина Банниковы получили три миллиона на покупку жилья Фото: Алина ЧЕМЕРИС

О том, что станут родителями сразу троих малышей, Банниковы узнали только на поздних сроках беременности. Как признаются супруги, сначала они были шокированы, но потом шок сменился бесконечной радостью.

- Это же огромное счастье - трое парней, трое защитников! - говорит Екатерина.

- Один раз сходили и сразу отстрелялись. Пока что! - улыбается ее супруг.

На вручение заветного сертификата многодетные родители пришли одни. Малышей оставили с бабушкой. Говорят, за ними нужен глаз да глаз - мальчишки уже начали ходить.

- Они хоть и родились все с разницей в минуту, а такие разные, - до сих пор удивляется Екатерина. - Лидер у нас Кирилл, он вторым родился. Самый спокойный - Дима, наш младшенький. А старший - Саша - посередине как-то. Уравновешивает братьев.

ХОТЬ В МАГАЗИН, ХОТЬ НА ПИКНИК

Долгожданную помощь от региона в этот день также получили супруги Юлия Крылова и Дмитрий Рокша. Им вручили микроавтобус. Такой подарок в Ленобласти делают семьям, в которых воспитываются как минимум семь детей. Именно столько их было у Юлии и Дмитрия, когда они подавали документы на машину. А пока ждали свою заслуженную «Газель», на свет появилась восьмая малышка.

У Юлии Крыловой и Дмитрий Рокши восемь детей Фото: из архива героя публикации

- Она у нас неучтенная, ей всего 4 месяца, - смеется многодетная мама. - А так, всего у нас три сына, они старшие, и пять дочек. Все дружные, всегда помогают и друг другу, и нам, родителям.

Как говорит Юлия, она всегда хотела большую семью. У родителей она была единственной дочкой и очень грустила без братиков и сестренок. Своих детей сразу решила сим богатством обеспечить, и у нее это прекрасно получилось. Сейчас семья из десяти человек живет в четырехкомнатной квартире в городе Сланцы. И если с жильем проблем нет, то машина нужна была давно.

- Нам всей семьей трудно куда-то выбраться своим ходом: за покупками или на природу, - говорит Юлия. - Мы живем в городе, дачи у нас нет, и хочется хотя бы на озеро съездить позагорать и покупаться. А еще у нас все дети заняты в кружках разных, спортивных секциях, и теперь очень удобно будет возить их на занятия.

Регион дарит автомобиль семьям, где воспитывается 7 и более ребятишек. Фото: Администрация Ленобласти

Многодетные родители уже придумали, куда отправятся в первую поездку на новой машине. Девчонки давно просятся в игровой центр. В Сланцах такого нет, поэтому ехать нужно будет в другой город. Ну и, конечно, семья обязательно в полном составе выберется на пикник - отметить драгоценный подарок.

СЕМЕЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

В тот день почетные звания получили шестнадцать многодетных семей Ленинградской области. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, поздравить их планировалось еще в мае, но планы спутала пандемия.

- Мы приняли решение, что обязательно соберем всех вас вместе до начала учебного года и отметим это событие, - поприветствовал родителей и их детей глава региона. - Ведь почетной семьей Ленобласти стать непросто. Это же не только семья, где хорошо воспитаны дети, но и семья, которой гордятся все, семья, ставшая примером для других, семья, не равнодушная к жизни окружающих.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что залог стабильного развития региона - это крепкие, большие семьи, которыми как раз и гордится Ленинградская область. А чтобы жители стремились их создавать, власти разработали множество способов поддержки. Кроме того, недавно был принят Социальный кодекс, где подробно расписано, на что могут рассчитывать как многодетные и неполные, так и молодые семьи. Этот кодекс, как пояснил губернатор, уже признан одной из самых удачных социальных практик в мире.

В праздничный день чествовали 16 почетных многодетных семей. Фото: Администрация Ленобласти

- Общий объем поддержки семей у нас исчисляется сотнями миллионов рублей, - говорит Александр Дрозденко. - Мы даем не только автомобили и сертификаты на жилье. Например, семьи, которые попали в сложную ситуацию, могут раз в год рассчитывать на единовременную выплату от 100 до 300 тысяч рублей на то, чтобы открыть свое дело или чтобы, допустим, папа получил новую профессию и устроился на лучшую работу.

Ощутить помощь от региона смогли уже сотни семей. Так, за время действия социальной программы автомобиль получили 59 семей, а субсидию на покупку жилья - 20. Не забывают в Ленобласти и про молодых супругов. В этом году сертификат на приобретение и строительство жилья получили 238 пар. Ожидается, что в следующем году их будет больше - 265.