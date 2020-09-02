В Ленинградской области открылось шесть новых школ

Начало нового учебного года — яркий и светлый праздник Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Долгожданный День знаний наступил в Ленобласти и прошел без ограничений. Кажется, этот праздник ждали все: и первоклашки, которые впервые возьмут в руки букварь, и те ребята, которые провели без уроков в классе полгода. Они просто соскучились по той самой школьной атмосфере. Особый день прошел в шести новых школах Ленобласти, которые впервые открыли свои двери для учащихся. В две из них лично заглянул губернатор региона Александр Дрозденко. Сначала сходил в Муринский центр образования - новое светлое просторное четырехэтажное здание площадью 18,6 тысячи квадратных метров.

- Сегодня вы полны радостных ожиданий, - сказал глава Ленобласти, обращаясь к первоклассникам. - Вы идете в новую школу, которая станет для вас вторым домом, где будут улыбки, веселье и, конечно, интересная учеба.

Позже Александр Дрозденко побывал на празднике у детей в новой школе в Буграх. Взяв за руку маленькую девочку, он проводил ее в класс. Вообще в Буграх открылись сразу две просторные современные школы по 950 мест каждая.

В каждом классе новое оборудование Фото: Олег ЗОЛОТО

- За последние пять лет мы построили в Ленинградской области 70 детских садов и 18 школ. Этот год у нас рекордный, мы сдадим 9 школ до конца года, еще 17 школ откроются по программе реновации, кроме того, мы отремонтировали 18 спортзалов и 12 пришкольных стадионов. Всего в этом году в развитие образования вложено более пяти миллиардов рублей, - сообщил губернатор. - С такими темпами и масштабами вложений к 2024 году мы уйдем от системы обучения в две смены, что будет закреплено в готовящемся сейчас новом законе о социальных гарантиях. То же касается и детских садов - мы планируем открывать не менее 18 заведений в год.

Глава региона отметил, что каждая областная школа имеет свою специализацию: школа-технопарк, школа с кадетскими классами, гуманитарная школа и так далее. И каждая вновь открываемая школа - более инновационная, чем предыдущая.

- Сейчас во всех новых ленинградских школах есть интерактивные доски, Wi-Fi, современные лаборатории и многое другое. Все это обеспечивает нашим школьникам высокий уровень знаний, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Праздник прошел, но беспокойство у родителей все еще осталось. Не вернется ли дистанционное обучение с 20 сентября? Александр Дрозденко заверил, что не стоит верить слухам.

- Инвестируя миллиарды в строительство и реновацию школ, мы не думаем о переходе на дистанционное обучение, - подчеркнул он, а потом добавил: - Если ученик заболеет и у него будет подтвержден COVID-19, то весь класс отправят на карантин или дистанционное обучение. Всей школы это точно не коснется.