Цифры по осени считают

Сельское хозяйство динамично развивается, и это самое главное. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Сельское хозяйство Ленобласти динамично развивается, это самое главное. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, области удалось без сбоев провести посевную и начать заготовку кормов. Результаты, как говорится, налицо: на конец августа в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах темпы по уборке превышают прошлогодние августовские показатели. Активно идет заготовка кормов, причем некоторые хозяйства перевыполнили план по заготовке сена. Среди отличников по сенокосу - Волховский, Выборгский, Лодейнопольский, Ломоносовский и Сланцевский районы.

Ленинградская область - один из самых северных регионов мира, выращивающих зерно. Средняя урожайность - 32,1 центнера на гектар. Эта цифра соответствует общероссийскому показателю. Аграрии стараются план выполнять и даже перевыполнять, потому что от наличия собственной кормовой зависит развитие молочного и мясного животноводства. А это сельскохозяйственные флагманы региона.

ЭКСПОРТ НЕ ОСТАНОВИЛСЯ

Не повлияла пандемия и на работу экспортеров Ленинградской области. Да, были проблемы из-за закрытия международных рынков, проблемы в логистике, срывы сроков поставок. Но сегодня в любой сфере нужно быть гибким, и экспорт не исключение.

Сегодня область поставляет продукцию птицеводства в несколько стран. Например, куриные лапки в Гонконг и Вьетнам, куриные субпродукты в страны Африки - Египет и Габон, яйца - в Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, хлебобулочные изделия - в Великобританию, Финляндию и Израиль. В прошлом году был налажен экспорт молочной продукции в Китай, а в первом полугодии 2020-го экспорт продукции регионального агропромышленного комплекса увеличился на 28 процентов.

Ленинградская область – один из самых северных регионов мира, выращивающих зерно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Основной объем экспортируемого товара из Ленинградской области приходится на табачную продукцию, кофе, чай и продукцию птицепрома. В частности, за первое полугодие объем экспорта мяса птицы увеличился на 35 процентов, кофе и чая - на 10 процентов. В целом же область за шесть месяцев уже выполнила 85 процентов годового плана, - сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. - В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства Ленинградской области в 2020 году должны поставить за рубеж продукции на 240 миллионов долларов.

Росту экспортных поставок способствуют, в том числе и меры государственной поддержки. К примеру, сегодня в арсенале регионального центра поддержки экспорта более двадцати различных услуг, включая экспертизу и сопровождение экспортного контракта, адаптацию упаковки, организацию бизнес-миссий и выставок. Продолжается работа по размещению продукции региональных производителей на электронных торговых площадках.

ГРАНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Начинающих фермеров Ленинградской области поддержат грантами. До 2019 года такие гранты могли получить только действующие хозяйства, но благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» появилась возможность помочь жителям сел, которые только планируют свой первый агропроект. Они могут принять участие в конкурсе для будущих фермеров и выиграть грант размером до 3 - 4 миллионов рублей.

В Ленобласти на участие в конкурсе поступило 68 заявок, но победителей пришлось выбирать исходя из заложенных в бюджете средств на конкурс. В итоге девять победителей национального конкурса «Агростартап» разделят между собой гранты на сумму свыше 29 миллионов рублей. Среди победителей оказались фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, а также выращивающие клубнику. Сейчас региональные власти рассматривают возможности дополнительного финансирования людей, работающих в сфере агробизнеса. Конкурсы под общим названием «Агростартап» организуются региональными министерствами сельского хозяйства. Главных условий для участия три: быть готовым в течение пятнадцати дней после победы зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство, вложить в проект не менее 10 процентов собственных средств и создать как минимум одно рабочее место. Кроме того, правительство Ленобласти намерено активно развивать проекты, связанные с работой на земле, такие как «Ленинградский гектар».

НЕ ПРОПУСТИ

За натуральными продуктами - на «Агрорусь»

Самая главная для нашего региона ярмарка сельскохозяйственной продукции ждет гостей.

Свершилось! Крупнейшая в 2020 году в России Международная выставка-ярмарка все-таки состоится. «Агрорусь» стала первым полноценным офлайн-проектом, который пройдет в «Экспофоруме» после снятия ограничений, связанных с пандемией. То есть на ярмарку можно прийти лично, ознакомиться (и если понравится - купить) с продукцией как крупных сельхозкомпаний, так и небольших фермерских хозяйств. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Выбор на ярмарке традиционно будет большим. «Агрорусь-2020» - это около ста тонн меда, домашние сыры, оригинальные колбасы из медвежьего мяса, мяса лося и оленины, говядина абердин-ангусской мясной породы, свежевыжатое кедровое масло, иван-чай, плодово-ягодные и декоративные растения, товары для сада и огорода, изделия народных промыслов и многое другое.

Самым крупным участником выставки-ярмарки, как и в прежние годы, станет Ленинградская область - ее агропромышленный комплекс. На открытых площадках выставочного центра развернется «Фермерская деревня» с изобилием свежих овощей, мясных деликатесов и прочих съестных припасов. В «Сырной деревне» будут не только сыры, но и прочая молочка. Будет еще и «Рыбная деревня», и выставка сельскохозяйственных животных, и своеобразный «Машинный двор» с демонстрацией современнейшей техники, новинок мирового и отечественного машиностроения.

Праздник урожая продлится в «Экспофоруме» до 6 сентября, всего в выставке-ярмарке примет участие около 500 компаний.

Регион поставляет молоко даже в Китай. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Предварительные результаты уборки урожая на конец августа

Зерновые культуры - убрано 23,5 тыс. га (в 2019 году 15,6 тыс. га).

Картофель - убрано 250 га, 11% к плану (в 2019 году - 198 га), собрано 5,9 тыс. тонн (в 2019 году - 6,2 тыс. тонн).

Овощи - убрано 240 га, 13% к плану (в 2019 году - 136 га), собрано 7,4 тыс. тонн (капуста в ассортименте, морковь, свекла, кабачки, салаты) (в 2019 году - 5,0 тыс. тонн).

Семенники многолетних трав - убрано 1401 га (в 2019 году - 1091 га), собрано 894 тонны семян в первоначально-оприходованном весе (в 2019 году - 538 тонн).

Рапс - убрано с площади 1284 га (в 2019 году - 869 га), валовый сбор - 4,6 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (в 2019 году - 2,6 тыс. тонн).

Сев озимого рапса завершен на площади 1545 га (в 2019 году - 1244 га). Кроме того, озимой пшеницы посеяно 751 503 га. Вспахано зяби 2132 га.

КСТАТИ

Агропром - в плюсе

Пандемия и режим самоизоляции не ударили по сельскохозяйственному комплексу.

Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, ряд отраслей в Ленинградской области показали рост. Так, например, объем производства продукции сельского хозяйства в январе - июле 2020 года составил 41 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 0,8 процента - такие данные приводит Петростат.

Кроме того, оборот розничной торговли в регионе в январе - июле 2020 года составил 262,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подросли и областные зарплаты: среднемесячная заработная плата одного работника по итогам первого полугодия составила 47 198 рублей, рост - 2,5 процента к январю - июню 2019 года. Правда, реальная начисленная заработная плата и реальные денежные доходы населения, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, сохраняются на уровне прошлого года.