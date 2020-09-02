Где в Ленобласти жить хорошо

Главный парк и набережная реки Луги ждут преображения. ФОТО: Правительство Ленобласти. Фото: Правительство Ленобласти

В этом году, несмотря на пандемию и долгий «карантин» из-за коронавируса, в Ленобласти ударными темпами реализуется программа благоустройства. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 47-м регионе запланировано благоустройство 534 общественных пространств: парков, скверов, площадей, набережных, пляжей, общественных и спортивных территорий. Срок реализации - 2019-2024 годы. Многое уже сделано, многое еще в планах. Александр Дрозденко лично инспектирует работы на объектах.

- Благоустройство - это то, что ближе всего к человеку: его двор, ближайший к нему сквер, площадь, тротуары, освещение и многое другое, - отметил глава региона. - Программа «Комфортная среда» занимает первое место по реакции, по позитивному восприятию жителей региона. Нацпроект воплощается во всех районах Ленинградской области.

Губернатор лично проверяет объекты после сдачи. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Результат работ в этом районе многие могли видеть на праздновании дня рождения Ленобласти: появился парк рядом с Румболовской горой. Уже все преобразилось, а будет еще краше, так как благоустройство еще в процессе.

Недавно завершился второй этап благоустройства знакового объекта во Всеволожском районе - в парке «Романовка» появились детские и спортивные площадки, новые деревья и освещение.

Для семей с детьми парк Романовка просто необходим. ФОТО: Правительство Ленобласти

Проект по созданию парка начали воплощать в 2019 году. Второй этап добавил спортивной атмосферы и уюта. Здесь установили детские и спортивные площадки, в том числе баскетбольную, малые архитектурные формы, организовали освещение и озеленение, провели мощение дорожек.

- Хорошо, когда на местах берутся за благоустройство и планомерно доводят его до логического завершения. За два года в Романовке сделали достойный парк. Комфортная среда позволяет менять к лучшему любые общественные территории и дворы. В Ленинградской области уже многое сделано, но предстоят еще более масштабные работы: в общей сложности мы благоустроим более 500 общественных пространств, - отметил Александр Дрозденко.

Глава региона пообщался с жителями Романовки, отдыхающими в парке. Они поблагодарили власти за обустройство территории и добавили, что для семей с детьми это место просто необходимо.

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

Прибавилось удобное пространство для отдыха и прогулок и в Тихвине. В 1-м микрорайоне благоустроили сквер «У фонтана». Его название посетители выбирали сами с помощью онлайн-голосования.

Здесь подрезали старые деревья, посадили новые, установили для комфорта местных жителей освещение, скамейки, качели и даже фонтан с разноцветной подсветкой.

В вечернее время фонтан горит разноцветными огнями. Фото: Полина ШАНДРАК

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

Прибрежная зона реки Вуоксы, известная всероссийскими водными туристическими фестивалями, тоже стала краше.

- Хорошее место получилось! - похвалил новую набережную Александр Дрозденко и обсудил с разработчиками и исполнителями перспективы дальнейшего благоустройства побережья Вуоксы. - Надо продолжить работы на другой стороне моста, тогда мы достойно оформим своеобразные «ворота» в Приозерский район и на Карельский перешеек. Нужно будет обязательно приехать на сплав. Опыт у меня есть - я с дочкой на байдарках сплавлялся, а рафтинг в Лосево еще не пробовал.

Теперь на Набережной Вуоксы удобно и безопасно проводить массовые спортивные мероприятия. ФОТО: Правительство Ленобласти.

На набережной есть также прогулочная зона, выполнено озеленение, проведено освещение, установлены скамейки и урны. Теперь здесь удобно и безопасно проводить массовые спортивные мероприятия, что привлечет больше местных жителей и туристов. Лосево знаменито своими водными туристическими фестивалями, куда приезжают участники со всей России. Здесь проводятся тренировки и соревнования по гребному слалому, каяк-кроссу, скоростному спуску на байдарках и каноэ, рафтингу.

В 2020 году в Приозерске также благоустроят участок единой туристско-рекреационной парковой зоны с велосипедными и пешеходными дорожками и пешеходную зону у ТЦ «Северопарковый» с детской площадкой и качелями.

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

У детской поликлиники появился сквер Доктора Айболита. Подрядчик закончил работы на полтора месяца раньше срока.

- В Волосово открыты новый ЗАКС и новый архив, сделано благоустройство, появились дорожки, освещение, детские площадки, игровые зоны, школа после реновации - город меняется буквально на глазах. Волосово 2012 года и Волосово 2020-го - это два разных города! - подчеркнул губернатор.

В новом сквере теперь есть озеленение, пешеходные зоны, скамейки, детские качели, интерактивная подсветка. Также появилась автомобильная стоянка для посетителей детской поликлиники. Ну и без главного героя не обошлось - знаменитого персонажа сказок Корнея Чуковского Доктора Айболита. Он будет создавать соответствующее настроение у маленьких пациентов поликлиники и популяризировать профессию врача. Стоимость работ - почти 22 миллиона рублей.

Добрый доктор Айболит задает настроение на новой площадке. ФОТО: Правительство Ленобласти

В проекте также предусмотрена сцена для различных мероприятий, а рядом - зрительские места в виде ступеней амфитеатра. В обычное время их можно использовать как дополнительные скамьи для отдыха.

Всего в Волосово благоустраивают две территории. Город подал еще пять заявок на участие в программе будущего года.

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Больше спортплощадок, и разных! В гатчинском «Аэропарке» буквально за неделю до конца лета завершилось благоустройство скейт-парка. Там появились дорожки, рампы для экстремалов разного уровня, чаша для скейтборда, серия трамплинов, освещение и озеленение.

- У нас это уже десятая скейт-площадка в области. Считаю, что пора создавать федерацию экстремальных и уличных видов спорта и проводить кубок губернатора по скейту с серьезными призами, - заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра нового пространства.

В Гатчине теперь есть место для отработки фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один проект - общественное пространство в центре города, у Соборной улицы. Стоимость работ по двум объектам - 66,7 миллиона рублей. Уточним, что спортплощадка - это только начало оформления пространства в районе города, где был первый императорский аэродром. В планах сделать аттракцион с аэротрубой, поставить муляжи самолетов, которые здесь когда-то взлетали, а также создать музей авиации. Таким образом Гатчина станет еще более комфортной и интересной не только для местных жителей, но и для туристов.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Сегодня в Лодейном Поле несколько больших спортивных площадок и комфортных пространств для отдыха, но это еще не все. В городе по программе благоустраивают две территории (а всего в районе - четыре).

Первый проект - благоустройство общественной территории в районе памятника «300 лет городу Лодейное Поле». Работы уже выполнены на половину, окончание - сентябрь 2020 года. Второй проект - благоустройство дворовой территории на проспекте Ленина, 98. Он выполнен пока только на десять процентов, но осенью его также сдадут.

В Лодейном Поле несколько спортивных площадок и комфортных пространств для отдыха. ФОТО: Правительство Ленобласти

Оба проекта сложные и интересные, с озеленением, освещением, установкой скамеек, разных скульптур. Особое внимание детским площадкам - их застилают специальным покрытием, а еще на общественных пространствах устанавливают камеры видеонаблюдения. Стоимость всех работ 32,2 миллиона рублей.

ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Здесь есть места отдыха и для детей, и для старшего поколения, есть родник на набережной, хорошо обустроен спортивный комплекс.

Но благоустройство не останавливается.

В этом году в работе семь общественных территорий: сквер на улице Урицкого, пляж у пешеходного моста и набережная в Луге, сквер в Серебрянском поселении, Аллея Славы в Толмачевском поселении, пространства для прогулок и отдыха в Оредежском и Мшинском. Кроме того, в 2019 году Луга победила во Всероссийском конкурсе лучших по созданию комфортной городской среды, сейчас идут работы по созданию рекреационного каркаса города - модернизация главного городского парка и набережной реки Луги.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

В Выборге появился сквер с уникальным пятиметровым фотопанно «Бессмертный полк». Более девяти тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны прислали жители Выборгского района, чтобы увековечить память о своих предках. Они стали основой для мозаичной композиции исторического кадра «Танк на Красной площади», сделанного в Выборге в военное время, 20 июня 1944 года. Напротив фотопанно расположен закладной камень, который установили в начале проспекта Победы 55 лет назад, когда страна отмечала 20-летие со дня окончания Великой Отечественной.

Инициатива сохранения исторической памяти о поколении Великой Отечественной войны, разработки проекта, который создается самими жителями, принадлежит главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову.

До этого в городе по программе облагородили пустырь вблизи остановки на Гагарина. Сейчас вместо него красуется вымощенная в форме пятиконечной звезды площадка, лучи которой выполняют функцию пешеходных дорожек. Обустроены также места отдыха по периметру сквера, установлены уличные фонари. В новом сквере высадили шестьдесят сербских елей.

А ЧТО ЕЩЕ?

Также благоустроят парк «Оккервиль» в Кудрово, центральную площадь и спортивный парк в Тосно, парк в Волхове, парк «Невский» в Дубровке. Кроме этого, работы будут проведены на главной городской площади в Ивангороде, центральной площади в Кировске, площади для проведения городских мероприятий в Подпорожье и на других объектах. Наиболее масштабное благоустройство ожидает дворы в Тосно - на проспекте Ленина, улицах Советской и Максима Горького, в Приозерске - на улице Гоголя, в Лодейном Поле - на проспекте Ленина, в Кировске - на улицах Кирова, Краснофлотской и Комсомольской, в Кингисеппе - на улице Воровского, а также в поселке Победа Выборгского района.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСТАВРИРУЕТ МЕМОРИАЛЫ

Комитет по культуре региона заключил несколько масштабных контрактов на реставрацию военных памятников. Работы по большинству из них уже завершены летом.

Одним из значимых контрактов стала реставрация девяти памятников, которые относятся к объектам культурного наследия. На работы направлено более 13,5 миллиона рублей.

В рамках контракта выполнены работы на братском захоронении советских воинов, погибших в 1941-1944 годах, расположенном в деревне Борисова Грива во Всеволожском районе. Здесь погребены останки воинов, обеспечивавших работу и безопасность одного из эвакопунктов, через который шел маршрут эвакуации жителей блокадного Ленинграда.

В деревне Шереметьевка Всеволожского района в завершающей стадии работы на мемориале «Памятник-стела воинам-понтонерам, обеспечивавшим транспортную связь осажденного Ленинграда со страной в 1943 году». Памятник является объектом культурного наследия федерального значения, он входит в состав Зеленого пояса Славы. Здесь же расположен еще один значимый объект - памятник-стела «Переправа». На этом месте в 1943 году после прорыва блокады Ленинграда построили переправу и железнодорожную линию через Неву.

Пятиметровое фотопанно стало украшением города. ФОТО: Правительство Ленобласти

В рамках контракта также отремонтированы четыре дота на рубеже обороны 1941-1943 годов в Морозовском поселении Всеволожского района. На долговременных огневых точках после повреждений вандалами восстановлено покрытие, а также проведена обработка специальным составом от дальнейших хулиганских действий.

В Форносово в Тосненском районе в завершающей стадии находится восстановление памятника Герою Советского Союза Михаилу Шаронову, повторившему подвиг Николая Гастелло.

Также в рамках контракта проводятся работы на братском захоронении советских воинов, погибших в деревне Грузино во Всеволожском районе; в бывшем форту в поселке Коккорево во Всеволожском районе, где находилась береговая батарея, защищавшая Дорогу жизни и рубежи обороны советских войск на берегах Ладоги и Невы; на монументальном памятнике советским воинам, павшим в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны в Сертолово Всеволожского района; на братском захоронении воинов в Лебяжьем в Ломоносовском районе.

ВОПРОС ДНЯ

В этом году в регионе появляется много новых объектов. Что еще должно появиться в Ленобласти, чтобы там было комфортно жить?

Что еще должно появиться в Ленобласти, чтобы там было комфортно жить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ПУДИКОВ, президент Гильдии строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти:

- Два момента я хотел бы улучшить. В первую очередь транспортную доступность. Ленобласть является сателлитом Петербурга, жители области едут на работу в Петербург, горожане - на дачи в область. Чтобы у нас не было по пятницам пробок на въезд в область, а по воскресеньям - на выезд из нее, надо расширять съезды с КАД, строить новые развязки. Второй момент - это инженерные сети, в том числе канализационные стоки. Чтобы они не загрязняли водоемы и чтобы жители Ленобласти были в безопасности с экологической точки зрения.

Мстислав ЖИЛЯЕВ, координатор экологического проекта «Чистая Вуокса»:

- Было бы здорово поставить мусорные бачки на общественных пляжах и спусках к воде. К сожалению, в этом году ситуация оказалась хуже обычной: многие жители города и области никуда не уехали и отдыхали здесь на природе. Если раньше мусорило пять человек, то теперь десять. Конечно, за собой убирают, но далеко не все. Поэтому очень нужны такие «намоленные» места, куда люди будут складывать мусор. Даже если человек почему-то бросит пакетик с мусором не в бачок, а рядом, это все равно лучше чем собирать отходы по всему побережью.

Наталья КРУГЛОВА, актриса театра и кино:

- Конечно, в первую очередь хотелось бы даже не улучшить, а хотя бы просто открыть театры! Мы пять месяцев без работы - это как для спортсмена без тренировок, начинать приходится практически с нуля. А улучшить… Надо обратить внимание на состояние районных театральных площадок, домов культуры. Мы сейчас снова с нашим Театром на Васильевском начали выезжать в районы области, часто ездили и раньше. К сожалению, в хорошем состоянии из того, что сразу можно назвать, - это Гатчинский дом культуры. А ведь есть и другие у нас в области замечательные места: тот же Бокситогорск, Пикалево. Вот там бы все это развивать.