Валерий Шинкаренко: «Нам необходимо возродить интеллектуальную Санкт-Петербургскую агломерацию»

Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут единый центр управления отраслями. Об этом на заседании Координационного совета двух регионов объявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Планируется, что эта структура будет регулировать работу властей в здравоохранении, социальной и строительной инфраструктурах, а также вопросы транспорта и деятельность коммунальных служб.

ВАЖЕН ВЫБОР ПУТИ

Предложение глав регионов прокомментировал руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленобласти, председатель Комитета областной Торгово-промышленной палаты по поддержке занятости и производительности труда Валерий Шинкаренко.

- Показатель экономической мощи агломерации «Большой Петербург» очень высок, но используем мы этот потенциал неэффективно. Прежде всего, из-за наличия административных барьеров, отсутствия согласованной стратегии развития территорий и механизма совместного управления жизненно важными отраслями (дорожно-транспортная инфраструктура, мусоропереработка, единый рынок труда, здравоохранение, социальное обеспечение). И если в чрезвычайных условиях борьбы с эпидемией удалось наладить эффективную работу всей системы здравоохранения региона, то в обычной жизни мы наблюдаем отставание управленческих решений от быстро меняющейся реальности, - отмечает Шинкаренко. - Власти региона признали острую необходимость интеграции для решения накопившихся социально-экономических проблем и дальнейшего уверенного развития Санкт-Петербургской агломерации. По какому пути может пойти процесс интеграции Ленинградской области и Санкт-Петербурга? Какой выбор предстоит сделать верховной власти, а затем жителям региона?

В пример Валерий Шинкаренко приводит столицу. Там власти давно запустили процесс под условным названием «Большая Москва».

- Это когда часть соседнего региона просто присоединяется к ядру агломерации, и на этой территории начинается интенсивное развитие. Строятся дорожно-транспортная сеть, метро, школы, детские сады, миллионы метров жилья и офисных помещений. Вкладываются огромные деньги в создание новых рабочих мест. В проект «Большая Москва» уже инвестировано 1,5 триллиона рублей. Заявлено о создании одного миллиона новых рабочих мест, уже создано 250 тысяч рабочих мест. Соответственно, Москва планирует привлечь 1,5 – 2 миллиона новых жителей на свою новую территорию. Грандиозный проект, который Москва спокойно и тихо осуществляет вот уже несколько лет.

«ЦЕНТР ЦИВИЛИЗАЦИИ СЕВЕРА»

Еще один вариант – «Большой Париж». При таком раскладе множество муниципалитетов и департаментов объединены в агломерацию, не имеющую городского сообщества. Французы воспринимают Большой Париж в качестве «общественного устройства межкоммунальной кооперации». То есть создаются единые органы управления отдельными отраслями, прежде всего – транспортом, но сохраняется административное разделение и сложное межбюджетное и политическое взаимодействие.

- Фактически такой вариант интеграции и предложил Александр Беглов. Возникает вопрос – насколько эта система будет соответствовать русской традиции управления? Как известно, у семи нянек дитя без глаза, - говорит политик. - И не породит ли она новую касту агломерационных чиновников в дополнение к двум уже существующим правительствам, находящихся на расстоянии прямой видимости друг от друга?

Валерий Шинкаренко отмечает, что агломерация Санкт-Петербурга возникла намного раньше, чем агломерации получили повсеместную распространённость. Она была феноменом в способах расселения городского населения.

- Город-ядро и города-спутники создавались и развивались одновременно. Причиной этому являлось первоначально задуманное разделение функционала городов-спутников, - говорит лидер регионального отделения партии «Родина». - Например, Петергоф, Гатчина, Царское село – резиденции. Кронштадт – крепость, Колпино и Сестрорецк – центры промышленности. Шло развитие не только близлежащих спутников, но и отдалённых населённых пунктов, примером чего является Лодейное поле, ставшее колыбелью Балтийского флота. Санкт-Петербургская агломерация являлась уникальным примером городского устройства. И нам, потомкам великих и умных предков, необходимо возродить интеллектуальную Санкт-Петербургскую агломерацию, которая снова станет центром цивилизации Севера (Северной Пальмирой), местом силы и местом притяжения талантливых и образованных людей, которые могут свободно реализовывать здесь свой человеческий потенциал.