Сценарий катастрофы: 70 процентов кафе, торговых центров и магазинов могут навсегда закрыться во время второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге более 400 учреждений сферы услуг не пережили коронавирусный кризис. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские бизнесмены обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину, чтобы обезопасить себя на случай второй волны коронавируса. Предприниматели просят федеральные власти запретить местной массово закрывать учреждения сферы услуг, как это было в марте-июле. Иначе, по их словам, экономику города ждет катастрофа.

Несмотря на то, что петербургская сфера услуг работает практически в полном объеме вот уже почти два месяца, проблем в ней остается немало. «Коронавирусный» кризис слишком сильно ударил по городским предприятиям, чтобы из него можно было выбраться в такие сжатые сроки.

Кризис ударил в том числе по крупным игрокам рынка - торговые центры, к примеру, до сих пор не вышли на прежние объемы прибыли. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сильнее всего пострадали, конечно, туризм, логистика и сетевой ритейл, - констатирует председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. – Убытки исчисляются десятками миллиардов. Причем это убытки не только самих предприятий, но и прямые убытки городского бюджета. По моим расчетам, если нас не будут трогать, на восстановление уйдет по меньшей мере полтора года.

При этом, по словам Федорова, обязательства бизнеса перед городом и государством никуда не делись.

- Нам продолжают повышать финансовую нагрузку, - сетует предприниматель. – Сейчас вот, например, идет пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости. Никуда не делась аренда государственной собственности. Откуда брать на все это деньги – никого не волнует. Поэтому если мы еще раз позволим загнать бизнес туда, куда его загнали весной, последствия будут катастрофическими. По нашей оценке, закроется 65-70 % предприятий.

Не все ладится и у крупных игроков. Торговые центры, например, хоть и работают и не страдают от недостатка клиентов, все равно в будущее смотрят скорее со сдержанным пессимизмом.

В первую очередь кризис ударил по сфере услуг - например, по кафе и ресторанам. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кризис только начинается, - уверен управляющий партнер компании Fort Group, под контролем которой находится десять крупных петербургских торгово-развлекательных центров, Максим Левченко. – Мы еще не успели рассчитаться с долгами, заплатить все налоги, накопить какую-то финансовую подушку. Основная проблема – кредитная нагрузка. Практически весь такой бизнес развивается на заемные средства. У нас, например, на данный момент долг перед банком составляет несколько миллиардов рублей. Во время первой волны нам удалось найти с нашим кредитором общий язык. Если ситуация повторится, то разговор, я думаю, пойдет уже совсем по-другому. Будет настоящий сценарий катастрофы.

Между тем независимые эксперты заключают: кризис кризисом, а здоровье людей все-таки должно быть дороже.

- Я бы сказал, что бизнес в определенной степени перестраховывается, - отмечает профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Валерий Гордин. – Все-таки ситуация на данный момент не такая тяжелая. Работа торговых центров, магазинов, кафе уже практически вошла в прежнее стабильное русло. И сам собой встает вопрос – а как нам, собственно, обеспечивать безопасность на случай второй волны? Закрывать точечно? А как, простите, выяснить, что человек, у которого выявили коронавирус, заразился в конкретном кафе или магазине? Ну а опасения по поводу того, что экономика на выдержит нового карантина – послушайте, у нас уже были и более тяжелые кризисы. Например, кризис 1998-го года. Тоже были массовые закрытия, тоже было падение. И тем не менее буквально за несколько лет бизнес полностью восстановился и снова пошел в рост. Кризис может стать реальным шансом для проведения реформ по поддержке бизнеса, о которых много говорилось в предыдущие годы, но практических мер было явно недостаточно.

По словам участников рынка, в случае, если в городе вновь введут тотальный карант, до 70 % заведений могут закрыться навсегда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, по словам Гордина, бросать предпринимателей на произвол судьбы тоже нельзя. Только нужно тщательнее продумать меры поддержки: не просто вливать в бизнес деньги, а изменить сами правила рынка. К примеру, уменьшить давление государства на бизнес и создать ему все условия для того, чтобы он мог восстановиться быстрее.

Между тем в Смольном бизнесменов спешат успокоить.

- На данный момент у нас более-менее стабильная эпидемиологическая ситуация, - рассказал «КП-Санкт-Петербург». – Поэтому вопрос о том, чтобы что-то там опять закрыть и кому-то запретить работать, сегодня не стоит в принципе. Но, разумеется, все зависит от обстановки – если, скажем, через месяц она существенно изменится в худшую сторону, действовать придется по-другому.

Тем не менее в этот раз Смольный рассчитывает обойтись без жестких запретительных мер. По словам Москаленко, сейчас профильные комитеты ведут диалог с Роспотребнадзором, чтобы учесть «уроки первой волны».

В Смольном, впрочем, спешат успокоить: вопрос новых "веерных" закрытий на сегодняшний день даже не обсуждается. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В случае нового подъема заболеваемости эффект должен достигаться не за счет «веерных» закрытий, а за счет эффективных мер безопасности, – отметил чиновник. – Чтобы не было необходимости поступать так, как весной. Какими эти меры будут, для каждой отрасли предстоит определить отдельно. Где-то идет речь о снижении количества людей на какой-либо площади, где-то – о разделении потоков, введении масочно-перчаточного режима и так далее.

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