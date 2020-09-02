Советы ветеринаров: как сделать жизнь домашних питомцев долгой и счастливой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ветеринария шагнула вперед

Еще лет 50 назад ветеринары лечили только крупный скот - коров, свиней, лошадей. Собаками и кошками никто не занимался - врачей этому просто не учили. Сейчас ситуация кардинально поменялась.

- За последние 15-20 лет ветеринария сделала большой шаг вперед. Появились ветеринарные клиники, оснащенные самыми современными средствами диагностики - рентгеном, УЗИ, компьютерными и магнитно-резонансными томографами. Врачи собираются на семинары, конференции и обсуждают актуальные вопросы профилактики и лечения заболеваний животных. Сегодня во главе угла у специалистов стоит грамотная постановка диагноза, - говорит врач ветеринарной клиники «Вивавет» Юлия Борисова.

Ветеринары сегодня могут справиться с большинством «звериных» болезней, продлевая жизнь четвероногим. Но не устают напоминать: лучше не доводить ситуацию до того, когда питомцам нужна медицинская помощь. А для этого хозяева домашних животных должны знать, как правильно за ними ухаживать.

Не вся еда полезна

Любой ветеринар вам скажет, что есть два типа кормления домашних животных: первый, когда собаки и кошки едят натуральные продукты, второй - их кормят готовыми кормами промышленного производства. Причем, натуральной едой кормить питомцев гораздо сложнее.

- Чтобы животные получали все необходимые витамины и минеральные вещества, в рационе должно присутствовать и мясо, и овощи, и зерновые крупы. Но не так-то просто заставить кошку съесть, к примеру брокколи, поэтому продукты нужно сначала отварить, а потом приготовить из них пюре. К сожалению, большинство владельцев кормят своих животных тем, что едят сами, поэтому в клиниках такие животные - частые пациенты, - отмечает Юлия Борисова.

Гораздо проще, удобнее и полезнее готовые корма промышленного производства. В них уже есть все необходимые питательные вещества и полезные микроэлементы. Правда, выбирать такие корма нужно очень придирчиво и лучше покупать корма премиум-класса, для приготовления которых используются натуральные продукты и добавки. А вот совмещать натуральное питание с сухими или влажными кормами категорически нельзя - это опасно для здоровья питомца.

- Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здоровая красота

Здоровье животного зависит не только от правильного питания, но и от грамотного ухода за шерстью и кожей. Это особенно актуально сейчас, когда появилось очень много редких пород, требующих специфического ухода.

- Здоровье кожи и шерсти начинается внутри и зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Но питание - не единственный фактор, который влияет на качество кожи и шерсти животного. Очень важен образ жизни питомца - прогулки, активность, уход за шерстью, - рассказывает ветеринарный врач, зооинженер, заместитель генерального директора ТД «Гудмэн» Алексей Коваленко.

Тонкостей тут много: так, у котов породы Сфинкс нет шерсти, но их кожа выделяет секрет, который нужно периодически смывать. А «беда» длинношерстных котов - образование колтунов и выпадение шерсти. К счастью, на помощь хозяевам сегодня приходят современные средства по уходу за шерстью и кожей животных. Чего только не предлагают современные производители - и шампуни, и лосьоны, и пудры, и спреи, и косметические салфетки - всего более 500 наименований!

К примеру, многим владельцам домашних животных хорошо знакомы специальные зоошампуни серии Доктор компании Гудмэн. Например, шампунь Доктор с изображением шарпея и рыжего котика в свое время стал настоящим спасением для хозяев шарпеев, страдающих демодекозом. Средство отлично справляется с проявлениями практических любых паразитарных кожных заболеваний собак. Доктор Гудмэн с березовым дегтем обладает лечебным эффектом и спасает животных от дерматитов различного происхождения. Гипоаллергенные шампуни Доктор подходят для котят, щенков и бесшерстных пород кошек и собак. Доктор восстанавливающий помогает восстановить нормальную микрофлору на поверхности кожи и шерсти. Доктор с хитозаном предотвращает спутывание и облегчает уход за длинной шерстью.

А мы, несмотря на все это разнообразие, продолжаем мыть питомцев своими шампунями и обычным мылом. Так вот, если вам дорого здоровье четвероногого друга, этого лучше не делать.

- Структура волос и уровень PH кожи у человека и животного отличается, тем более, у собак и кошек есть подшерсток и человеческие шампуни с уходом за ним не справляются. Кроме того, после мытья животные вылизываются и, если вы не очень хорошо промыли шерсть, остатки шампуня попадут в организм. В процессе производства зоошомпуней этот момент учитывается, и опасности для питомца они не несут, - говорит Алексей Коваленко.

Кстати, сегодня на полках магазинов можно увидеть большой выбор импортных средств по уходу за шерстью и кожей животных. Стоят они дороже, а вот по качеству мало чем отличаются, а иногда и уступают средствам отечественного производства. Так что за брендом гнаться вовсе не обязательно. Главное, чтобы средство по уходу действительно работало.

- Качество шерсти и запах является первым признаком здоровья животного. Сейчас наши питомцы живут долго, но это приводит к росту проблем, связанных с их содержанием и уходом, - поясняет Алексей Коваленко. - Длинношерстные кошки в возрасте уже не могут полностью себя вылизать, активней чем обычно линяют. Что касается собак – то с ними все еще сложнее, на прогулке им легче подхватить инфекцию или поранить лапы, а в условиях теплой квартиры на теле собаки легче размножается условно-патогенная и патогенная микрофлора. Качественные средства по уходу с лечебным эффектом станут хорошими помощниками для хозяев и помогут справиться с большинством таких проблем.