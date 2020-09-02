Что делать, если после «карантина» упало зрение

Несколько месяцев «с глазу на глаз» с гаджетами не прошли бесследно. Фото: Андрей ГАШЕВ

Пандемия коронавируса заставила нас уйти в онлайн. Мы работали, учились и общались с помощью гаджетов, даже родственников часто видели только на экране смартфона. Многие и после снятия ограничений продолжают проводить все дни за компьютером, а ведь это колоссальная нагрузка на глаза. И врачи об этом неоднократно предупреждали.

- Раньше нам говорили: не сиди у телевизора - глаза испортишь. Так вот сегодня телевизор - меньшее из зол, гораздо вреднее смартфоны, планшеты. У современных электронных устройств небольшой и яркий экран, который используют на близком расстоянии от глаз, - говорит главный врач сети оптик «Счастливый взгляд», врач-офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович.

На самоизоляции от своих правил отступили даже те родители, которые стараются ограничивать использование гаджетов, а ведь именно дети находятся в группе риска по прогрессированию близорукости.

- Еще недавно первые признаки миопии (близорукости) у детей появлялись в среднем в возрасте 8-9 лет. Теперь врачи выявляют миопию у детей 5-6 лет. Офтальмологи связывают это с тем, что родители позволяют детям пользоваться гаджетами с раннего возраста, а это очень вредно для глаз, - добавляет Ирина Шикалович.

Но и взрослым пришлось несладко. У кого-то резкое увеличение зрительной нагрузки на «карантине» усугубило старые проблемы, а кого-то привело к новым.

Не упустить момент

Чтобы вовремя распознать проблему, офтальмологи советуют взрослым быть внимательнее к своим ощущениям. При первых признаках ухудшения зрения, например, при появлении тумана перед глазами, нечеткого изображения, надо пройти комплексное обследование.

Что касается детей, то ответственность за их зрение лежит на родителях. Заметили, что ребенок щурится, подходит близко к телевизору, низко наклоняется, когда рисует или читает, держит голову под определенным наклоном, жалуется на головную боль? Обязательно проверьте его зрение. Сделать это сегодня очень просто. Так, полноценную диагностику можно пройти в диагностическом центреМегаоптики «Счастливый взгляд». Центр оснащен современным оборудованием для профилактики и лечения болезней глаз у детей и взрослых.

Не пора ли записаться на проверку зрения? Фото: Андрей ГАШЕВ

Технологии помогут

Чаще всего наше зрение снижается из-за слишком высокой нагрузки на глаза, офтальмологи называют это компьютерным зрительным синдромом. К счастью, есть приборы, которые используют для профилактики и лечения такого неприятного симптома. Например, снять зрительное напряжение помогает тренажер-релаксатор «Визотроник». А для того чтобы вернуть глазу способность четко видеть на разных расстояниях - нормализовать работу аккомодации, - используют комплексную программу лечения, в которую входит несколько приборов: «Визотроник», «Макдел».

Кроме того, в офтальмологии сегодня активно используются методики магнитотерапии и фотостимуляции. Как раз с их помощью прибор «АМО-АТОС» воздействует на сетчатку и зрительный нерв, развивая зрительные функции и повышая качество зрения. Кстати, современное оборудование помогает справиться и с косоглазием, для этого есть прибор «Синоптофор».

Этот чудо-аппарат способствует развитию зрительных функций. Фото: Андрей ГАШЕВ

Все эти приборы и специальные компьютерные программы, необходимые для закрепления результатов лечения и профилактики снижения зрения, в Мегаоптике есть. При желании в диагностическом центре можно пройти обследование всей семьей - здесь есть комфортные места ожидания для взрослых и игровая зона для детей.

Главное - помните: если вовремя заняться здоровьем глаз, то степень близорукости на том или ином этапе можно как минимум стабилизировать. Если не делать ничего - проблема только усугубится.

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