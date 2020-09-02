Борницкий карьер и Донцо – самые популярные места в Ленобласти

МТС подвела итоги летнего сезона и опубликовала рейтинг популярных мест отдыха в пригородах Петербурга и Ленинградской области. Возглавил его Борницкий карьер в Гатчинском районе. Отдыхающие приезжали сюда регулярно. Мобильный трафик на территории близ карьера вырос в три с половиной раза по сравнению с прошлым летом. Это связано с необычными пейзажами места: абоненты МТС активно выкладывают фото и видео в соцсети. Только в Инстаграме хэштегом этой локации отмечены более 7 тысяч фото.

Еще одна точка, популярная у любителей пляжного отдыха, - Кюрлевский карьер (или озеро Донцо). Его часто называют «петербургскими Сейшелами» из-за белоснежного песка и лазурного цвета воды. Памятник природы пользуется огромной популярностью уже не первый год, в летнее время интернет-трафик вырастает здесь в среднем в три раза, в голосовой – и вовсе в пять раз по сравнению с осенними и зимними месяцами.

Замыкают тройку лидеров пляжи Ладожского озера близ Коккорево и Осиновецкого маяка. Мелкий песок, длинная песчаная полоса и чистая вода делают эту прибрежную часть особенно популярной у жителей северной столицы. Летом трафик здесь вырос в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом.

Также в рейтинг популярных мест отдыха в Ленобласти вошли Коркинское озеро и Вуокса.

- С помощью анализ Big Data мы можем увидеть, как передвигаются жители внутри региона, как географически и во времени распределяются потоки отдыхающих, - рассказал Павел Коротин, директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - Геоаналитика позволяет принимать обоснованные решения о необходимости развития инфраструктуры: где следует улучшить транспортное сообщение, развернуть зоны отдыха или улучшить связь.