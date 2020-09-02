Выдумывают про истязания, вонь и шум по ночам: Петербурженке, держащей в «однушке» двух рысей и восемь собак, объявили войну соседи

Хозяйку двух рысей и восьми собак травят соседи в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Петербурженка Анастасия, владелица двух рысей и восьми собак, попала под гнев жильцов многоквартирного дома в Рыбацком, которых не устраивает соседство с таким «зоопарком». «Комсомолка» узнала у девушки историю спасения диких зверей и то, как она вынужденно переехала в «однушку» после угрозы убийством от других недоброжелателей из садоводства. По ее словам, мир животных оказался гораздо добрее и безопаснее, чем людской.

Знакомьтесь - Булочка и Геральт. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

СПАСЕНИЕ РЫСЕЙ СО ЗВЕРОФЕРМЫ И ТРАВЛЯ В СНТ

Рыси оказались у Анастасии и ее молодого человека просто. Они узнали о существовании зверофермы и решили, что так дело не пойдет и хотя бы одного животного стоит спасти. Выкупленного зверька назвали Геральт в честь главного героя саги о ведьмаке от писателя Анджея Сапковского. Вторую рысь семья не планировала, но к ним обратились за помощью другие хозяева, которые не совладали с прыткостью животного. Так у Анастасии появилась Булочка.

Помимо рысей у Анастасии много собак. Большинство - приемыши. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

- Помимо восьми собак у меня еще три лошади, – добавляет девушка. – Ходят даже слухи, что одна живет в ванной, другая на балконе, а где третья – никто так и не понимает. На самом деле они все на конюшне. А рыси и собаки – да, живем все в «однушке». Мы не заводили рысей, живя в этой квартире. Мы жили в загородном доме с ними. Но там началась травля, в том числе из-за СМИ. В садоводстве соседи узнали обо всем и начались прямые угрозы расправиться с нами, с рысями. Так что мы решили уехать, продали дом, переехали в квартиру.

Как признается хозяйка зверинца, все животные требуют огромное количество времени, сил, нервов. Пока она работает на дому, у нее есть возможность ежедневно дрессировать питомцев.

В маленьком возрасте рысята действительно похожи на обычных кошек. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

СОСЕДИ ВЫДУМЫВАЮТ 33 НЕСЧАСТЬЯ НА ХОДУ

- Была только одна жалкая попытка поговорить со мной адекватно, – начинает рассказывать о войне с соседями Анастасия. – Но это еще громко сказано. Была жалоба на шум, якобы безумно скачут рыси по ночам. Требование было однозначное – убрать животных. Без компромиссов. Хотя я пыталась объяснить соседям, что пока это невозможно, мы строим дом в другом месте. Пока вот такая ситуация. Но всем абсолютно наплевать.

По словам девушки, она всячески старалась сгладить ситуацию. Во-первых, пыталась убедить людей, что большие кошки мирные и случаев людоедства среди них нет. Во-вторых, Анастасия установила в квартире шумоизоляцию. В-третьих, для рысей сняли отдельный игровой комплекс, где они могут вдоволь побеситься, никому не мешая.

- Вскоре выяснилось, что одной нашей соседке мешает кто-то другой. Потому что она писала нам несколько раз по ночам, когда думала, что мы шумим. Хотя мы и животные спали. Апофеозом всего этого стало гневное сообщение, что она вызывает «скорую» в 3 часа ночи из-за того, что мы буяним. А мы со всеми зверятами ночевали в этот момент за городом… В квартире было абсолютно пусто, - делится хозяйка рысей.

Кто-то из недоброжелателей оставил "метку" на дверях хозяйки рысей. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Далее Анастасия приводит уже дикие подробности войны с соседями. И если претензии про рысей в лифтах это еще «цветочки», то «ягодками» стал сюрприз в виде мочи на двери.

- Пошли претензии, что мы якобы с рысями в лифтах ездим, хотя это бывает раз в месяц. Потом жаловались, что якобы моча с фекалиями течет по стенам. Затем сетовали на вонь. После этого на дверь нашей квартиры кто-то помочился. Но ни я, ни мои животные, простите, мочиться на свой же дом не будут. Как минимум, это нелогично и странно.

В столь большой семье утро начинается не с кофе. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

ЖАЛОБЫ В РОСПРИРОДНАДЗОР НА ИСТЯЗАНИЯ

В какой-то момент соседи отчаялись и постучали в Росприроднадзор. Из-за коллективной жалобы в гости к Анастасии пришли инспекторы. Девушка рассказывает, что соседи сообщили сотрудникам ветеринарного управления о том, что животных якобы истязают и обижают.

- По словам жителей дома, они каждый день наблюдают, как владелица диких животных выводит их на прогулку. Граждане обеспокоены подобным соседством и опасаются, что звери могут причинить вред жизни и здоровью, - позже официально пояснили претензии в Росприроднадзоре.

Конечно, в природе рысям комфортнее, поэтому семья скоро переедет в загородный дом. Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Однако хозяйка прошла проверку без претензий. Она изначально знала, что никто у нее не заберет рысей, поскольку они куплены легально и стоят на ветеринарном учете. Вдобавок Геральта и Булочку приобрели до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными, согласно которому рыси попадают в список зверей, запрещенных к содержанию.

- Требования у Роспироднадзора простые: чтобы животные были сыты, здоровы, не создавали проблем и опасности для окружающих людей, и чтобы не было проблем с документами.

НОВЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ КАК СПАСЕНИЕ

К лету семья со зверинцем планировала перебраться в новый загородный дом. Но вмешался коронавирус, ударивший по бюджету. Здание все еще не достроили, есть потребность в рабочих. Анастасия надеется, что в лучшем случае переедет к началу нового года. Там у рысей, собак и лошадей будет отдельные домики.

- Конечно, я не считаю, что содержать таких животных и в таком количестве в «однушке» это правильно. Это вынужденная временная мера. Но клянусь, что рыси мирные. Они очень дружны между собой, это что-то запредельное, любят друг друга безумно. Они очень адекватно относятся к собакам, никто ни на кого не охотиться. К людям тоже спокойно относятся, очень любят нас, хозяев, и наших друзей. Разве что маленькая кошка поначалу не доверяет незнакомцам, но никакой агрессии от нее нет, - подытоживает Анастасия.