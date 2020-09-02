Смольный пообещал не вводить массовые запреты в случае второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге

Смольный считает, что тотальное закрытие Санкт-Петербурга из-за коронавируса можно не ждать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный меняет свои взгляды на коронавирус. В случае появления второй волны инфекции в городе, власти обещают не вводить массовые запреты. Однако меры вроде социальной дистанции и ношения масок по-прежнему остаются ключевыми.

- Мы принципиально меняем подход в ситуации с распространением COVID-19. В случае роста эпидемической угрозы тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики – это последняя мера. Ее необходимо избежать, - подчеркнул вице-губернатор Евгений Елин.

Ситуация по коронавирусу в Северной столице улучшилась за лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также в Смольном объяснили, почему разрешили с 12 сентября 2020 года открыться кинотеатрам и фудкортам в Санкт-Петербурге. Напомним, о новых послаблениях по коронавирусу «Комсомолка» писала отдельно, власти даже одобрили массовые спортивные мероприятия и бронь в санаториях и пансионатах. По словам Евгения Елина, причины тому объективные.

- Эпидемическая обстановка улучшилась в период с июля по август. Мы внимательно за этим следили. Во-первых, снизилось количество заболевших. Во-вторых, за безусловным пиком смертности в июне пришелся резкий спад, почти в 2 раза, в июле. Это один из самых низких показателей по России, - цитируют Елина в пресс-службе Смольного.

Власти хотят избежать закрытия кафе, ресторанов и всего остального в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти уверены, что медицинская система города теперь в разы сильнее готова к возможной новой атаки инфекции, чем в минувшем марте. В медучреждениях уже сформировали достаточный запас лекарств. Дефицита средств индивидуальной защиты больше нет. Да и резерв коек значительный.

- С 1 апреля число предприятий, производящих СИЗ увеличилось больше, чем в 5 раз. Также городские предприятия ежедневно производят около 800 тысяч масок, 8 тысяч защитных одноразовых комбинезонов и 20 тысяч медхалатов, - добавляет вице-губернатор.

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