«Папа умирает от рака, одна надежда на тебя»: Сергей Семак перевел крупную сумму мошеннику, выдавшему себя за приятеля

Сергей Семак стал жертвой телефонных мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита», рассказала, почему она вынуждена игнорировать все мольбы о помощи в соцсетях. Оказывается, на это повлияло и то, что ее супруга недавно обманули мошенники. В один день Семак прочитал сообщение в своем What’s App от якобы бывшего партнера по команде. Лжефутболист заверял, что его отец заболел раком и ему нужны деньги на лечение. Семак, долго не думая, перевел крупную сумму, после чего хитрый мошенник его заблокировал.

- Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность Сергея, номер телефона ведь раздобыть несложно. Текст был такой : «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце, одна надежда на тебя», - пишет жена Семака в своем Instagram.

Жена Семака посвятила личным историям с мошенниками отдельный пост в Instagram. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Супруга наставника «Зенита» не раз встречалась с подобными схемами и уже «набила шишки». Анна советует жертвовать деньги только проверенным благотворительным организациям и фондам. А если дело касается знакомых, то нужно обязательно им звонить, чтобы все подтвердить.

Что касается Сергея Семака, то сейчас он вместе с «Зенитом» ожидает окончания паузы в чемпионате, возникшей из-за матчей сборных. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет в воскресенье 13 сентября против «Арсенала» на «Газпром Арене».