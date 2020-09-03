Пролетая 23 региона: Мотопарапланеристы преодолели 9700 км по воздуху и установили рекорд

Рекордный перелет на мотопарапланах из Санкт-Петербурга до Владивостока составил 9700 км. Фото: instagram.com/perelet2020/

В последний день лета во Владивостоке финишировали участники уникального перелета на мотопарапланах. Шесть летчиков отправились в путь из Санкт-Петербурга еще 24 июня. За 68 дней они преодолели сотни населенных пунктов и 9700 километров по воздуху. И поставили мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане. Об этом «КП-Петербург» рассказал главный пилот проекта Игорь Потапкин, двукратный чемпион мира, вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России.

Череповец, Ярославль, Чебоксары, Курган, Новосибирск, Иркутск, Чита – где только ни побывали за этот перелет рекордсмены! Профессионалы сверхлегкой авиации преодолевали расстояния между населенными пунктами, затем делали остановки на ночлег. В некоторых точках маршрута спортсмены оставались подольше: любовались городами (не только с высоты птичьего полета), устраивали показательные выступления для зрителей, проводили мастер-классы и открытые уроки. А где-то приходилось задерживаться и из-за погодных условий. Ведь отсутствие дождя и порывов ветра – главное условие для полета на мотопараплане. Например, в Приморском крае, в селе Черниговка, природа немного спутала планы – а это была уже финишная прямая.

– Вечером вылетели наши пилоты, но погода застала врасплох, пошел дождь и пришлось совершать посадку. Игорь Потапкин сел на дороге в 10 километрах от Черниговки. Другой пилот Игорь Коновалов вернулся на аэродром. И следующие несколько дней команда ожидала хорошей погоды, чтобы продолжить перелет, – рассказывают участники экспедиции.

Сколько именно дней займет рекордное путешествие, пилоты не знали с самого начала – предугадать длительность остановок было невозможно. Средняя скорость на мотопарапланах составляет 50-60 километров в час. А путь лежал через 23 региона! В итоге успешно финишировали во Владивостоке 31 августа. Весь перелет занял больше двух месяцев.

Все это время не занимать было и походной романтики: палатки, костры, песни под гитару и рассветы в живописных местах. Кстати, дневник своего путешествия рекордсмены вели в соцсети Instagram. За время аэроэкспедиции в походных условиях даже справили день рождения одного из членов команды! К слову, состояла она не только из шестерых пилотов. На земле за воздухоплавателями следовала целая группа поддержки на автомобилях, которые встречали спортсменов на каждом приземлении. Был даже оператор – о своем перелете команда собирается выпустить документальный фильм.

КСТАТИ

Посвятили свой «Перелет-2020» пилоты году 75-летия Победы. Над городами России на мотопарапланах они также проносили гигантскую георгиевскую ленту. Символично, что сама она составила 75 метров в длину.