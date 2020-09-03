Платежный сервис ПСБ признан лучшим в 2019 году.

Экспертный совет премии FINAWARD, которая состоялась 27 августа 2020 года, признал платежный сервис SoftPOS, разработанный ПСБ, лучшим в своей номинации по итогам 2019 года.

Проект SoftPOS, занявший первое место в номинации «Платежный сервис», был запущен осенью 2019 года и стал первым банковским сервисом в России, который позволил использовать смартфон в качестве терминала для приема платежей по картам любых банков. Первая экспериментальная транзакция SoftPOS успешно прошла в сентябре прошлого года в кулинарии, расположенной на Дербеневской набережной в Москве.

Такие операции стали возможны благодаря использованию решения SoftPOS и приложения Tap2Go, которое легко устанавливается на смартфон. Сервис позволяет сделать телефон с NFC-модулем полноценным POS-терминалом, а платеж совершается прикладыванием бесконтактной карты покупателя к личному смартфону предпринимателя. Приложение Tap2Go легко интегрируется с кассовым программным обеспечением и необходимым для ведения бизнеса функционалом. Теперь малый бизнес активно осваивает новую технологию.

- ПСБ стремится сделать жизнь своих клиентов – предпринимателей удобнее, и мы рады, что наши предложения для бизнеса были по достоинству оценены Экспертным советом FINAWARD. За время, прошедшее с внедрения, сервис SoftPOS стал оптимальным решением для малого и микробизнеса - торговых точек с небольшой проходимостью, для которых покупка и обслуживание POS-терминала стали бы существенной частью расходов, поэтому сервис SoftPOS не только упрощает работу, но и сокращает административные расходы предпринимателей, - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.

Третье место в номинации «Сервисное или комиссионное решение» Экспертный совет FINAWARD присудил сервису «Электронный инкассатор». ПСБ предложил инфраструктуру, которая оптимизирует инкассацию и позволяет больше времени уделять развитию.