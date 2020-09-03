Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 сентября 2020 года: анонс новых послаблений и обещание Смольного не вводить тотальные запреты осенью

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 3 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 3 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице медики выявили инфекцию у 189 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии теперь достигло 37 041 человек. В числе выздоровевших уже 25 981 пациентов. Смертей в общей сложности 2461, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Долгожданное открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге состоится 12 сентября. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Александром Бегловым. Разрешат работать и магазинам-«островкам». Подробнее обо всех послаблениях «Комсомолка» писала отдельно.

Городские бизнесмены обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину, попросив запретить местной власти массово закрывать учреждения сферы услуг в случае второй волны коронавируса. Позже Смольный опубликовал официальный ответ, в котором чиновники сообщили, что постараются избежать тотальных запретов грядущей осенью или зимой. По словам вице-губернатора Евгения Елина, власти принципиально меняют подход в ситуации с распространением COVID-19.

Что ни день, то очередной штраф. На этот раз на 15 тысяч рублей попала врач из наркологической больницы Санкт-Петербурга, которая не тестировала новых пациентов на коронавирус.

Добавим, что в Ленобласти ситуация по коронавирусу следующая: 35 новых зараженных за сутки и 6877 за все время пандемии. 5028 пациентов выздоровели, а 80 – скончались.