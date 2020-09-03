Илья Игоревич Дзидзава: ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ

Илья Игоревич Дзидзава: «Быть петербургским доктором – значит быть достойным своих учителей». Фото: личный архив.

Стать хирургом Илья Игоревич Дзидзава решил, ещё будучи школьником. Другую профессию даже не рассматривал, потому что вырос в медицинской среде.

- По сути у нас медицинская династия. Дедушка был военным хирургом, отец - абдоминальным хирургом. Дядя – врач-рентгенолог. По женской линии бабушка, тетя и сестра – стоматологи. Мать была биологом, тоже близкая к медицине наука. Поэтому можно сказать, что у меня не было выбора, - рассказывает Илья Игоревич.

Военно-медицинскую академию доктор Дзидзава окончил в 1997 году и сейчас его общий стаж в хирургии составляет 22 года. За это время он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а в 2013 году получил ученое звание «доцент». В 2019 году Илье Дзидзаве было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Специализация доктора – хирургические методы лечения заболеваний печени, желчных протоков, поджелудочной железы, в том числе онкологические (доброкачественные и злокачественные опухоли печени, желчных протоков, поджелудочной железы). Еще одно направление – хирургическая коррекция осложнений синдрома портальной гипертензии: лечение и профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, коррекция асцита и гиперспленизма, а также трансплантация печени при циррозах различной этиологии.

Сегодня Илья Игоревич – один из ведущих специалистов страны по хирургическому лечению и профилактике осложнений синдрома портальной гипертензии. Говоря о его деятельности, почти каждую фразу можно начинать со слова «впервые». Он впервые в России применил синтетический аналог гормона вазопрессина – терлипрессин – для лечения и профилактики раннего рецидива пищеводно-желудочных кровотечений портального генеза. Использование терлипрессина позволило улучшить результаты лечения острого пищеводно-желудочного кровотечения, уменьшить частоту раннего рецидива кровотечения и снизить риск летального исхода в 2 раза.

Впервые в отечественной медицине доктор Дзидзава изучил и апробировал на практике современную методику оценки функционального состояния печени путем высокоселективного мониторинга элиминации из периферической крови индоцианового зеленого с определением концентрации красителя методом пульсовой денситометрии.

Впервые в мире разработал и апробировал способ лапароскопического дистального спленоренального анастомоза с перевязкой селезеночной артерии и деваскуляризацией желудка при портальной гипертензии.

Другое направление клинической деятельности доктора Дзидзавы – широкое внедрение в практику и усовершенствование минимально инвазивных методов лечения заболеваний печени и поджелудочной железы.

Доктор Дзидзава отлично владеет разными хирургическими методиками и постоянно выполняет как малоинвазивные эндовидеохирургические операции, так и обширные «открытые» вмешательства.

Последние пять лет Илья Игоревич активно занимается трансплантологией. При его непосредственном участии разработана концепция оказания трансплантологической помощи в военно-медицинских организациях.

С 2016 года в Военно-медицинской академии открыта и активно развивается программа трансплантации печени, а с 2017 года Илья Игоревич Дзидзава является главным медицинским специалистом Министерства обороны РФ по трансплантации.

- Это трудолюбивый, высококвалифицированный врач-хирург с широким кругом клинических и научных интересов, - говорят о докторе коллеги. - Он является сертифицированным специалистом по хирургии, онкологии, трансплантологии, ультразвуковой диагностике, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, колопроктологии. Илья Игоревич автор и соавтор более 400 печатных научных работ, в том числе семи монографий и руководств для врачей, восьми учебников и учебных пособий для ординаторов и врачей, 11 изобретений.

Сейчас доктор Дзидзава – признанный специалист в области хирургии печени и портальной гипертензии, хирургии панкреатобилиарной зоны, хирургической гастроэнтерологии и онкологии. Это снискало ему солидную репутацию не только в масштабах медицинской службы Минобороны РФ, но и всей страны и ближнего зарубежья.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Как вы выбрали свою специализацию?

- В этом мне помогли мои учителя – профессор Петр Николаевич Зубарев и профессор Богдан Николаевич Котив. На третьем курсе академии пришел заниматься в кружок на кафедру общей хирургии, где в то время активно изучались и разрабатывались проблемы хирургии портальной гипертензии, хирургии опухолей печени и желчных протоков. Заболеваемость вирусными гепатитами (а именно они чаще других являются основными причинами развития цирроза и синдрома портальной гипертензии, злокачественных опухолей печени) остается высокой, и больных гепатологического профиля год от года меньше не становится.

Как правило, это достаточно тяжелая категория пациентов, от лечения которых нередко отказываются в обычных городских стационарах. В Военно-медицинской академии школа хирургической коррекции осложнений портальной гипертензии является одной из первых в стране и была заложена в середине прошлого века профессором Михаилом Ивановичем Лыткиным. К моей удаче именно Петр Николаевич и Богдан Николаевич продолжили развивать это направление и привили любовь к хирургической гепатологии. По мере собственного становления под руководством профессора Котива я близко познакомился с творчеством профессора Дмитрия Анатольевича Гранова и профессора Сергея Владимировича Готье. Истинные энтузиасты и профессионалы своего дела, именно они раскрыли для меня секреты трансплантологии.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев, и какие факторы на это влияют?

- В нашей стране хронические гепатиты, циррозы и первичный рак печени являются значимой социальной и медицинской проблемой. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени за последние 10-15 лет выросла в 2-2,5 раза. При этом рост заболеваемости обусловлен в большей степени 2-3 кратным увеличением частоты заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С.

По данным федеральных государственных регистров Санкт-Петербург является одним из регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости хроническими гепатитами и циррозами. В нашем городе частота заболеваемости составляет 184 случая на 100 тыс. населения, в то время как в среднем по России – 52 случая на 100 тыс. В свою очередь хронические диффузные заболевания печени являются основным фактором риска развития гепатоцеллюлярного рака (до 50-80% наблюдений).

Злокачественные опухоли печени и желчных протоков входят в десятку наиболее частых онкологических заболеваний. Ежегодно регистрируется 6-7 тысяч новых случаев первичного рака печени, чаще всего уже в запущенной стадии. В связи с отсутствием общепринятых и реально работающих программ динамического наблюдения пациентов высокого потенциального риска доля ранних стадии невелика, что в первую очередь определяет низкую частоту радикального хирургического лечения и трансплантации печени.

- Какие симптомы (или жизненные ситуации) должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- К сожалению, на ранних стадиях развития хронического гепатита и цирроза печени, так же как злокачественных опухолей гепатопанкреатобилиарной области явных клинических симптомов нет. Жизнеугрожающим осложнением синдрома портальной гипертензии является развитие пищеводно-желудочного кровотечения, проявляющееся тошнотой, полуоформленным или дегтеобразным стулом черного цвета, в тяжелых случаях рвотой малоизмененной кровью. При развитии цирроза или опухоли печени и желчных протоков насторожить должны желтизна кожных покровов и склер, потемнение мочи, дискомфорт или боли в правой подреберной области, немотивированные слабость, быстрая утомляемость и похудание. По мере прогрессирования заболевания нарастает желтуха, живот увеличивается в размерах за счет накопления жидкости в брюшной полости (асцит), снижается или вовсе пропадает аппетит, может появляться лихорадка без явных причин, нарастают признаки интоксикации организма, в том числе с нарушением сна и памяти.

-Какие последние открытия, нововведения в медицине в целом или конкретно в вашей отрасли вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

- Современным трендом развития хирургии является стремление к снижению травматичности оперативных вмешательств и выполнению органосохраняющих вмешательств. В этом плане наиболее полезным и перспективным является широкое внедрение в клиническую практику эндовидеохирургическихлапаро- и торакоскопических операций и робот-ассистированных вмешательств. Безусловно, другим приоритетным направлением современной медицины в нашей стране и в Санкт-Петербурге в частности должно быть прогрессивное развитие трансплантологии и повышение доступности пересадки органов и тканей.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Своим главным достижением считаю активное участие в развитии программы трансплантации печени в Санкт-Петербурге

- Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

- Петербургская медицинская школа – одна из старейших в России и основана такими великими русскими врачами как Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович Боткин, Иван Петрович Павлов, Иван Михайлович Сеченов, Владимир Михайлович Бехтерев. Быть петербургским доктором – значит быть достойным своих учителей и соответствовать мировому уровню медицины.

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