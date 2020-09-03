Пластический хирург: Смартфоны - одна из главных причин появления второго подбородка

Чтобы не было второго подбородка, книгу или смартфон нужно держать на уровне глаз. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Хватит сидеть в телефоне - зрение испортишь» - хоть раз слышал каждый. Понятное дело, что всерьез к этому никто никогда не относился и продолжал, опустив голову, таращиться в экран. А зря. Ведь совсем безобидное на первый взгляд занятие может очень негативно сказаться на здоровье. Помимо нарушения зрения, у человека возможно изменение внешности. Пластический хирург из Санкт-Петербурга Михаил Жоржеос отмечает, что главным образом это может быть появление ненавистного всем второго подбородка.

- Мы говорим о так называемом феномене Techno neck «техношеи» или последствиях использования гаджетов, - говорит Жоржеос. - Желание постоянно быть на связи и регулярное листание ленты соцсетеи приводит к тому, что наша шея в течение продолжительного времени находится в согнутом положении. Это приводит к ухудшению тонуса мышц шеи и кожи. Результатом этого становится ранее формирование морщин и второго подбородка.

Предотвратить такую «награду» можно. Главное - контролировать положение смартфона. Надо, чтобы он был на уровне глаз, а еще необходимо заниматься гимнастикои и косметологическими процедурами.

- Если уже образовались избытки кожи, то может потребоваться пластическая операция -липоредукция, - обращает внимание специалист. - Она малотравматична и может проводиться под местнои анестезиеи .

По словам Михаила Жоржеоса, с этой проблемой к нему обращаются молодые пациенты от 27 лет.

- Если без операции можно обойтись, то обходимся. Хотя небольшая пластика подбородка дает быстрый эффект подтяжки. Не хочется на молодом лице оставлять какие-то следы, даже если они малозаметные. Я за естественность, - поясняет он.

Но не все пластические хирурги согласны с тем, что сидячее положение способствует изменению лица. Особенно у молодых.

- Второй подбородок в молодом возрасте - это, скорее всего, последствия неправильного питания или плохой генетики, - заверила пластический хирург Юлия Лебедева. - От долгого использования смартфона может заболеть шейный отдел позвоночника, со зрением могут начаться проблемы, но второй подбородок точно не появится.

Вот так вот! В общем, сколько врачей, столько и мнений. В любом случае, пользоваться гаджетами весь день не стоит.

КОНКРЕТНО

Как убрать второй подбородок в домашних условиях

Разогреваем мышцы

Подвигайте нижней челюстью вперед-назад, влево-вправо. Движения должны быть плавными. Повторяйте 8-10 раз.

Достаем до носа

Высуньте язык как можно дальше и попробуйте достать им до кончика носа. Губы должны быть расслаблены. Делайте 5 раз.

Убрать второй подбородок можно самому в домашних условиях. Просто делайте регулярно простые упражнения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Делаем идеальный овал лица

Поверните голову влево, с напряжением выдвиньте вперед нижнюю челюсть. Должны напрячься мышцы на шее с левой стороны. Выполняйте 5 раз. Повторите в другую сторону.

Поднимаем подбородок

Голову приподнимите вверх, нижнюю челюсть немного выведите вперед, а губы сложите трубочкой. Должно появиться сильное напряжение в шее. В таком положении задержитесь на 5-8 секунд. Сделайте 5 раз.

Давим на подбородок

Сожмите два кулака и поставьте их под подбородком. Медленно опускайте нижнюю челюсть, одновременно надавливая на нее кулаками, преодолевая сопротивление. Сила нажатия должна постепенно возрастать. Чувствуете напряжение в мышцах? Отлично! Расслабьте мышцы. Выполните 5-7 повторов этого упражнения.

Прижимаем язык к небу

Стисните зубы и одновременно постарайтесь максимально сильно растянуть губы в стороны. Затем надавите кончиком языка на небо, постепенно увеличивая силу нажима. Если возникает сильное напряжение в мышцах подбородка - все правильно. Удерживайте напряжение в течение 5 секунд, потом на такое же время расслабьтесь. И так 5-8 раз.

Двигаем губами

Наберите в рот воздуха, плотно сомкните губы и раздуйте щеки. Затем надавите ладонями на щеки так, чтобы ощущалось напряжение мышц. Задержитесь на 3-5 секунд. После этого выпустите воздух и расслабьтесь. Повторяйте 5-6 раз.