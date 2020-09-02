Названа причина смерти экс-солиста группы «Ласковый май»

Александр Прико умер в Покровской больнице в Санкт-Петербурге. Фото: Соцсети

Музыкант и композитор, солист золотого состава группы «Ласковый май» и группы «Мама» Александр Прико скончался от острой дыхательной недостаточности. Причину смерти Прико, который умер в больнице Санкт-Петербурга 2 сентября 2020 года, корреспонденту «КП» сообщила супруга Александра Елена.

- Только что мне выдали справку о смерти, - рассказала она в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки». - В качестве основной причины в ней указана дыхательная недостаточность.

По словам Елены, среди дополнительных причин в свидетельстве значатся вирусная пневмония и COVID-19. А кроме них — раковая опухоль нижней доли левого легкого.

Напомним, Александр Прико последние два с лишним месяца боролся с онкологическим заболеванием. Однако в конце августа его с подозрением на вирусную пневмонию направили в «красную зону» Покровской больницы. В течение нескольких следующих дней состояние музыканта стремительно ухудшалось. Несколько дней назад его перевели в реанимацию, где он скончался 2 сентября. Супруга Александра Елена все это время была лишена с ним какой-либо связи. Ранее она рассказала «Комсомолке» об их последнем разговоре с мужем и о том, что даже не смогла с ним попрощаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я даже попрощаться с ним не смогла»: Жена умершего экс-солиста группы «Ласковый май» рассказала о последних минутах его жизни

Музыкант и композитор Александр Прико скончался от онкологии 2 сентября (подробности)

До последнего не могли сделать гистологию: Умер экс-солист группы «Ласковый май»

Талантливый музыкант и композитор Александр Прико до последнего боролся с онкологией (подробности)

«Дорога каждая минута»: Жена больного раком солиста «Ласкового мая» рассказала о его состоянии

Музыкант попал в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз оказался страшнее (подробности)

«Врач сказал – готовьтесь»: Жена больного раком солиста «Ласкового мая» рассказала об ухудшении его состояния

По словам супруги, от музыканта остался «один скелет, обтянутый костями» (подробности)