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Появился график работы мобильных прививочных пунктов по районам Санкт-Петербурга в 2020 году

Поставить себе вакцину от гриппа могут жители и гости города при предъявлении паспорта
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Опубликован график работы передвижных прививочных пунктов в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Опубликован график работы передвижных прививочных пунктов в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комздрав Санкт-Петербурга опубликовал полный график работы мобильных прививочных пунктов по районам Северной столицы в 2020 году (представлен в конце материала – Прим.Ред). Напомним, Смольный планирует поставить вакцину от гриппа примерно 60% населения города. Врачи уже получили почти 200 тысяч доз прививки «Совигрипп» для беременных и почти 600 тысяч доз «Совигриппа» и «Флю-М» для взрослых.

- Бесплатно привиться может любой гражданин. Нужно только предъявить врачу паспорт независимо от прописки. Перед процедурой медик проверяет наличие противопоказаний для прививки. Вакцинация запрещена в случае, если у человека есть острое инфекционное заболевание или обострение хронического, - уточняют в пресс-службе комздрава.

Если вы переживаете насчет того, что во время прививки от гриппа можете подхватить от кого-нибудь коронавирус, то врачи все предусмотрели. Во-первых, машины будут обрабатывать до и после смены дезинфекционным раствором. Во-вторых, медики протрут все контактные поверхности после каждого пациента. В-третьих, врачи измеряют температуру у всех без исключения и просят соблюдать соцдистанцию в очереди, если она имеется.

1 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

1 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

2 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

2 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

3 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

3 часть графика. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

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