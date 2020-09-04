Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 сентября 2020 года: прогноз эпидемического подъема в ноябре

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь на утро 4 сентября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице инфекцию нашли еще у 191 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 37 232 человек. В числе выздоровевших уже 26 093 пациентов. Смертей в общей сложности 2483, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Александр Беглов после того, как сделал прививку от гриппа, сообщил журналистам прогнозы специалистов касаемо эпидемического подъема в Санкт-Петербурге, который ожидается в ноябре 2020 года. По мнению экспертов, грипп может дать серьезное осложнение всем заболевшим на фоне пандемии коронавируса. В городе ожидают абсолютно новый штамм вируса, к которому нет иммунитета.

Пользуясь случаем, напомним, что комздрав опубликовал полный график работы передвижных прививочных пунктов по в районам Северной столицы в 2020 году. Посмотреть его можно по ссылке в отдельном материале «Комсомолки».

Добавим, что в Ленобласти ситуация по коронавирусу следующая: 34 новых зараженных за сутки и 6911 за все время пандемии. 5059 пациентов выздоровели, а 80 – скончались.