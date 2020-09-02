Стали известны даты показов иммерсивного спектакля «Вернувшиеся» в Санкт-Петербурге

Артисты иммерсивного шоу "Вернувшиеся". Фото: предоставлено организаторами.

На сайте иммерсивного шоу «Вернувшиеся» появились билеты на первые показы после полугодового карантина. Шоу откроется 4 сентября и до конца месяца будет проходить привычные три раза в неделю. А затем «Вернувшихся» можно будет смотреть по субботам и воскресеньям.

Создатели шоу времени не теряли, и к новому сезону полностью переоборудовали Особняк на Дворцовой набережной, 20. Теперь «Вернувшихся» можно увидеть в новых роскошных декорациях. Большая часть предметов – старинные детали интерьера – антикварная мебель, достоверные дневники и книги, чьи страницы пожелтели и обмякли от старости; вековые подсвечники, лампы, картины. Ранее декорации жили в особняке Дашков 5, где на протяжении нескольких лет показывали «Вернувшихся» московской публике.

Действие развернется в обновленных декорациях. Фото: предоставлено организаторами.

Напомним, что с марта, в связи с эпидемиологический обстановкой, в Санкт-Петербурге были запрещены любые массовые мероприятия. Сейчас культурная жизнь города постепенно начинает оживать.

Мы все, желая того или нет, шагнули в новый дивный мир, потому и правила шоу несколько изменились. В помещение не будут допускаться зрители с повышенной температурой, каждому посетителю на входе выдается медицинская маска, обязательна обработка рук антисептиком.

Персонал оснащен масками и защитными экранами. Перед началом шоу и после каждого сеанса происходит санитарная обработка помещения.

Роли в спектакле исполняют известные актеры и танцоры.

Проведение шоу полностью соответствует указаниям постановления Роспотребнадзора в части обработки помещений и рекомендованных средств защиты.

Все правила шоу и билеты на сайте.