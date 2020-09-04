Генеральным директором филиала «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге стала Ольга Фефелова

Ольга Фефелова. Фото: предоставлено ЕМГ.

В петербургском филиале «Европейской медиагруппы» сменилось руководство. Пост генерального директора заняла Ольга Фефелова. Ольга имеет значительный управленческий опыт. Юрист по образованию, с 2001 по 2014 год работала в правовой сфере. В 2014 году возглавила Группу Компаний «F-media» — крупного регионального партнёра ЕМГ, холдинга, объединившего 12 музыкальных радиостанций на территории Орловской, Белгородской, Липецкой и Брянской областей.

- Санкт-Петербург — важнейший город в семье вещателей наших форматов и филиалов группы, говорит генеральный директор «Европейской медиагруппы»Роман Емельянов. - Топ-3 радиопредпочтений петербуржцев состоит исключительно из станций ЕМГ. От Ольги Фефеловой мы ожидаем укрепления лидерства холдинга на рынке как с точки зрения рейтингов, так и продаж.

Среди задач генерального директора петербуржского филиала ЕМГ — развитие подразделения холдинга, удержание позиции безусловного лидера радиорынка в регионе, а также формирование новых долгосрочных перспектив роста в области аудиторных и финансовых показателей.

- Вызовы, которые 2020 год поставил перед отраслью, беспрецедентны. Сегодня как никогда важно соответствовать происходящим структурным изменениям рынка, сохранить многолетний наработанный опыт филиала и определить новые точки для дальнейшего развития, - отмечает Ольга.

Напомним, «Европейская медиагруппа» (ЕМГ) — один из ведущих российских медиахолдингов, лидер российского радиовещания*. В ее состав входят радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», «Спорт FM», «Радио 7 на семи холмах», радиостанцию «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональную радиостанцию «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.