«Есть ощущение, что занимаюсь чем-то уникальным»: Сотрудники нефтегазовой отрасли рассказали о своей работе

Начальник лаборатории контроля качества топлива компании ООО «Экотехнохим» Евгения Руколянская. Фото: предоставлено ООО «Экотехнохим».

Тысячи людей, связанных с нефтегазовой отраслью, трудятся в Петербурге и Ленинградской области, но об их работе обывателю известно мало. Мы попросили сотрудников ведущих предприятий региона рассказать о своей деятельности.

«От моей работы зависят жизни»

Евгения РУКОЛЯНСКАЯ, начальник лаборатории контроля качества топлива компании ООО «Экотехнохим» (предприятие занимается производством авиационного топлива под брендом «Авиатоп»):

- В отрасли я работаю с 2014 года, но с химией связана всю жизнь. После окончания химико-технологического факультета Томского политехнического института работала инженером-технологом на заводе, инженером-химиком в лабораториях разного профиля. В компании я начала трудиться инженером-химиком, а через два года стала начальником лаборатории контроля качества топлива. Наша компания занимается производством авиационных бензинов для малой авиации.

Евгения Леонидовна всю жизнь посвятила химии. Фото: предоставлено ООО «Экотехнохим».

Задачи, стоящие передо мной каждый день, - это необходимость организовать работу лаборатории таким образом, чтобы обеспечить тщательнейший контроль производства авиационных бензинов нашей компанией на всех стадиях - с момента получения сырья, компонентов и присадок, входящих в состав топлива, до момента отгрузки готовой продукции клиентам. Тем самым обеспечивается высокое качество производимого нами топлива для воздушных судов, что является залогом безопасности жизни пилотов. Я люблю свою работу и химию в целом. Когда по телевизору передали, что в Красноярском крае с помощью малой авиации успешно идет борьба с пожарами, я испытала гордость, ведь в этом трудном деле есть малая толика и моего личного вклада - топливо для лесоохраны выпустила наша компания.

«Завод - это всегда стабильность»

Алексей НИКИФОРОВ, оператор цеха риформирования бензина ООО «КИНЕФ» (одно из крупнейших предприятий в Ленинградской области. Является основным поставщиком нефтепродуктов для Северо-Западного региона и других потребителей России):

- В 1980 году я пришел работать на предприятие в цех КИП (контрольно-измерительных приборов. - Прим. ред.), но через несколько месяцев мы с другом написали заявление на перевод в цех риформирования бензина операторами технологических установок с последующим обучением. В то время на заводе началось строительство установки ЛЧ-35/11-1000, и мы хотели попасть именно туда. На этой установке я тружусь со дня пуска, теперь уже старшим оператором. По моему мнению, старший оператор - это не только человек, который руководит бригадой в рамках должностных инструкций, но и наставник и психолог, поддерживающий в коллективе рабочую и дружескую атмосферу. Сейчас у меня бригада очень молодая, и я, как старший, всегда стараюсь помочь советом и поделиться накопленным опытом, берегу коллег от ошибок и заблуждений.

Старший оператор Алексей Никифоров на вахте. Фото: предоставлено ООО «КИНЕФ».

На заводе у меня началась не только трудовая жизнь, но и личная. Здесь я познакомился со своей женой Верой Павловной, с которой работал в одной бригаде. А теперь и вся моя семья так или иначе связана с нашим предприятием. Младший сын Андрей трудится механиком установки АВТ-6, а старший Дмитрий работает в проектном институте «Ленгипронефтехим». Проработав сорок лет на заводе, могу убежденно сказать, что даже в те времена, когда в стране все рушилось, у нас на предприятии это сильно не ощущалось. Завод - это всегда стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

«Беспилотники в помощь Сибири и Арктике»

Полина ШИМАНЧУК, сотрудник центра технологий беспилотных авиационных систем «Газпром нефти»:

- Работа мне нравится тем, что у нее есть видимый результат, есть ощущение, что занимаюсь чем-то уникальным. В «Газпром нефти» наш центр занимается обработкой данных аэрофотосъемки с нефтяных месторождений, которые находятся за тысячи километров от Санкт-Петербурга - в Сибири и Арктике. Многие объекты расположены в труднодоступных местах и достаточно сложных климатических условиях, до многих из них нужно лететь на вертолете. Это долго и дорого. В таких случаях использовать беспилотники очень выгодно. Они дают возможность роботизировать процессы, тем самым ускорив выполнение работ. Такие аппараты, к примеру, способны находиться в воздухе до семи часов и преодолевать расстояние шестьсот километров.

Полина Шиманчук развивает новые цифровые проекты нефтяников в сфере беспилотного транспорта. Фото: предоставлено «Газпром нефтью».

С этого учебного года мы совместно с ИТМО запустили первую в Россию магистратуру для подготовки специалистов в области беспилотного транспорта для нефтегазовой отрасли. Я являюсь ее куратором от компании. По результатам практик и стажировок мы готовы принимать ребят на работу к себе в команду. Чаще всего люди воспринимают беспилотники исключительно как инструмент для красивых фотографий, однако существует множество типов беспилотных летательных аппаратов и вариантов их применения: это может быть доставка грузов, исследование территорий, контроль строительства и даже охрана объектов.

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