Как современные разработки помогают следить за качеством топлива в Петербурге

Чаще всего некачественный бензин встречается на заправках маленьких местных сетей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Залить в бак паленое топливо - страх любого автомобилиста. Избыток смол бьет по топливной системе, а перебор серы грозит поломкой всего двигателя. Чаще всего нарушения по параметрам топлива выявляют на заправках маленьких местных сетей или на отдельных частных колонках. В свою очередь у крупных АЗС на каждую партию топлива есть паспорт качества, а сами поставки проходят под жестким контролем. Следить за этими процессами крупным игрокам рынка помогают современные технологии. О разработках в этой отрасли «КП» рассказали представители сети АЗС «Газпромнефть».

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Доставка топлива для потребителя без потери качества - важнейшая задача в масштабах страны. Чаще всего бензин и дизель преодолевают расстояние в сотни, а то и тысячи километров по железной дороге от завода до нефтебазы, и только потом на бензовозах топливо доставляют на АЗС. Сделать путь до бензобака безопасным и выявить отклонения до того, как топливо зальют в автомобиль, помогает развитая автоматика.

Добросовестные компании внедряют на своих объектах эффективные технологии контроля. Фото: Евгения ГУСЕВА

К примеру, бензовозы, используемые для транспортировки топлива на АЗС, оснащают системой цифрового мониторинга доставки. Комплекс датчиков в режиме онлайн передает сотни показаний о машине в пути, включая геопозицию, а также контролирует точное соблюдение заданного маршрута движения. Видеокамеры, установленные по периметру бензовоза, следят за ситуацией на дороге и сохранностью перевозимого топлива. Более того, в настоящее время пилотируется система, которая с помощью нейросетей анализирует видео с камер в автоматическом режиме. Без участия человека она распознает различные дорожные ситуации и сможет зафиксировать появление рядом с цистерной посторонних людей.

Под контролем умной электроники производится и слив топлива. Каждый наливной клапан подземных резервуаров, через который из бензовозов перекачивает бензин и дизель топлива, промаркирован и хорошо освещен. Благодаря этому риск спутать и залить, допустим, 92-й бензин в емкость с 95-м сведен практически к нулю. При этом, если форс-мажор все же произойдет, среагируют установленные внутри подземного резервуара параметрические датчики. Они моментально подадут сигнал о резком изменении плотности нефтепродукта, и реализация будет остановлена.

Также автоматизируются заправочные станции. Умные АЗС, уже появившиеся в Петербурге, усовершенствовали техническим и программным оснащением. Оно диагностирует работу оборудования и реализуемого топлива, а если находит какие-либо отклонения - прекращает подачу продукта и ждет устранения сбоя.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что делать, если у вас подозрения на плохой бензин на АЗС?

Бывает, что после заправки двигатель начинает вести себя нестабильно, машина теряет мощность или резко увеличивается расход топлива. Водители в такой ситуации предсказуемо грешат на плохое топливо. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов.

Эксперты советуют заправляться на проверенных АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Согласно многолетней статистике, только в 20 процентах случаев к таким проявлениям приводят неполадки топливной системы и только в 2 процентах это является следствием заправки некондиционным нефтепродуктом, - объясняет кандидат технических наук, доцент Сибирского автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин. - Самой частой причиной падения мощности двигателя, троения, увеличения расхода, повышения дымности являются сбои в системе зажигания.

В случае если после заправки автомобиль хуже едет или вовсе заглох, специалисты в первую очередь советуют поискать других «пострадавших». Здесь на помощь придут соцсети или просто беглый взгляд на обочину в ближайшей округе. Если вы одиноки в своей проблеме, то, вероятнее всего, дело не в топливе, а в вашем авто.

Одна из самых частых причин топливных симптомов - скопление естественного атмосферного конденсата в топливном баке либо износ элементов двигателя или системы питания автомобиля. Чтобы этого избежать, необходимы профилактика и регулярное техническое обслуживание - периодическая замена топливных фильтров, очистка форсунок. Лучше это делать при смене сезона - весной и осенью, либо примерно каждые 30-40 тысяч км пробега.

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