Как сохранить мозг молодым и здоровым

Хотите оставаться молодыми? Танцуйте! Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждый из нас хочет как можно дольше оставаться молодым, но время, увы, берет свое. После 30 лет в нашем организме начинают постепенно происходить возрастные изменения - слабеют мышцы, снижается острота зрения и слуха, ухудшается память, повышается утомляемость. У каждого эти процессы происходят индивидуально, с разной скоростью, но они необратимы. Неврологи называют это физиологическим старением.

- Физиологический процесс старения имеет скачкообразную траекторию. Три главные точки - 34 года, 60 лет, 78 лет. В эти периоды уровень определенных белков крови резко меняется. В повседневной жизни эти этапы можно считать молодостью, зрелостью и старостью, - поясняет Анатолий Федин. - В одном американском исследовании, включавшем более 2 тысяч добровольцев, выяснено, что пик умственных функций приходится на 22 года, в 27 лет начинается старение мозга, ухудшение памяти фиксируется с 37 лет, потеря других интеллектуальных функций - после 42 лет. Мозг работает благодаря тому, что нейроны гигантского количества нейронных сетей постоянно обмениваются друг с другом информацией в виде электрических импульсов. Значительно оптимизируют и ускоряют этот процесс миелиновые оболочки, которые формируют вокруг аксонов (длинных отростков нейронов, через которые проходят импульсы) глиальные клетки, выполняющие роль как-бы изолятора электрического кабеля. С возрастом количество миелина постепенно начинает уменьшаться.

Заведующий кафедрой неврологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Иванович Федин. Фото: личный архив.

- Не так давно появился термин «суперстарики». Кто это такие? - Это индивидуумы старше 80 лет, сохранившие остроту памяти здоровых молодых людей. Установлено, что головной мозг «суперстариков» уменьшается в размерах медленнее, чем у обычных людей, что обеспечивает более высокую устойчивость к характерному для преклонного возраста ухудшению памяти. Это свидетельствует о том, что возрастное угасание познавательных функций не является неизбежным.

- «Суперстарость» заложена генетически или ее можно натренировать?

- Ответ на этот вопрос еще предстоит найти, но позаботиться о своем когнитивном здоровье может каждый из нас. Есть несколько полезных советов. Так, с возрастом обычно теряется вера в собственные умственные способности, даже если они сохранились на вполне высоком уровне. Люди начинают опираться на разнообразные «костыли»: записную книжку в мобильном телефоне, записки перед походом в продуктовый магазин, автонавигатор и прочее. Однако, не подвергая свои способности регулярной проверке, мы тем самым ускоряем личный регресс. В этом плане нам плохую услугу оказывают гаджеты, с помощью которых многие с молодости выполняют даже простые арифметические действия.

На гаджеты надейся, но и сам не плошай. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один совет: берегите уши. Согласно выводам ряда исследований когнитивные способности могут при потере слуха существенно сокращаться. Вне зависимости от возраста важно избегать ситуаций, которые изнашивают слух. Прослушивания громкой музыки в течение всего лишь 15 секунд в день достаточно для того, чтобы повредить слух; и даже использование фена для сушки волос более четверти часа может нанести ущерб тем мельчайшим клеточкам, которые в нашем организме отвечают за прием из окружающего пространства звуков. Если слух уже нарушен, обратитесь к врачу - проблему лучше всегда решать на ранних стадиях.

- Считается, что для тренировки мозга полезно разгадывать кроссворды. Это так?

- От таких занятий, по всей видимости, пользы немного. Вместо того чтобы тратить время на мозговой тренинг с помощью смартфона или на разгадывание кроссвордов, лучше заняться более серьезной «гимнастикой для мозга» - изучением иностранного языка. Это активизирует целый ряд навыков, развивая память, внимание, моторику и сенсорную восприятие по мере того, как осваиваются непривычно звучащие иноязычные слова. Осваивание иностранного языка придают мозгу гибкость и эластичность, помогая ему не утратить этих свойств с годами. Если у вас слишком сложная работа для того, чтобы в качестве хобби еще и заниматься развитием новых навыков, тогда считайте, что вам чрезвычайно повезло - стимулирующие профессиональные занятия прекрасно помогают поддерживать функции мозга в тонусе.

- Помогут ли продлить молодость мозга физические нагрузки?

- Польза от физических нагрузок для пожилых людей несомненна и намного превышает возможные риски (например, в результате падения, разрыва связок или растяжения мышц). В одном исследовании показано, что у пожилых людей 12-недельные аэробные тренировки (растяжка, быстрая ходьба и аэробные танцы) улучшали внимание, в частности, скорость реакции, по сравнению с группой, не получавшей физической активности. В 13-летнем исследовании с участием пожилых (средний возраст 78 лет) установлено, что регулярная физическая активность (ходьба) увеличивала плотность мозговой коры за счет формирования новых нейронных сетей, при этом риск когнитивных нарушений снижался вдвое. Но результаты последних исследований позволяют говорить об уникальных свойствах танца. Танец положительно влияет на структуру и функции мозга, а в перспективе танцевальные программы можно использовать в качестве нефармакологического способа улучшения когнитивных функций и физического благополучия человека. Об этом подробно рассказано в моем большом литературном обзоре (см. «Новости неврологии», №7-8 за 2019 год).

- Расскажите об этом немного подробнее. - Интенсивные физические тренировки могут быть противопоказаны людям с хроническими заболеваниями, физически ослабленным людям пожилого возраста, либо просто может отсутствовать желание заниматься ими. В этом случае существенной альтернативой выступает танцевальная деятельность, которая является более приятной в эмоционально-социальном плане и вместе с тем, предъявляет к организму повышенные сенсорные, двигательные и когнитивные требования.

Танец представляет собой уникальную модель для изучения процессов нейропластичности и взаимодействий между мозгом и поведением человека, поскольку является синтезом ритмической координации движений, баланса, памяти, эмоций, социального взаимодействия, акустической стимуляции, музыкального восприятия и физической активности.

По сравнению с просто физической активностью комбинация свойств танца была признана в качестве терапевтического подхода в лечении болезни Паркинсона, деменции, пациентов с психическими заболеваниями, детей с избыточным весом, в ранней и поздней реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Исследования состояния мозга до и после тренировки в целом показали, что выполнение танцевальных упражнений приводит к усилению активации в областях, связанных с заданием. Однако длительная тренировка может приводить к автоматизации, которая будет вызывать противоположные эффекты, поскольку будет требоваться меньше усилий для контроля коры после того, как навык полностью сформирован. Например, у профессиональных танцоров балета или музыкантов развитые двигательные навыки, напротив, могут приводить к уменьшенной активации областей мозга, связанных с заданием. В связи с этим возникает вопрос: стоит ли использовать практику длительного обучения танцам для улучшения когнитивных функций у людей без танцевального опыта и существует ли предел, после которого обучение становится неблагоприятным?

Проведенные исследования показали, что освоение нового танцевального навыка пожилыми людьми, не имеющими в течение жизни подобного опыта, приводит к активной стимуляции нейрональных ресурсов в первые шесть месяцев от начала тренировок. Чтобы сохранять структурно-функциональные изменения мозга в долгосрочном периоде и избежать автоматизации полученного навыка желательно обновлять танцевальные программы.

Длительные занятия танцами существенно превосходят физические тренировки в плане одновременной активной деятельности многих участков мозга, что обусловлено множественной природой танца, который сочетает в себе физические, когнитивные и координационные эффекты.

Освоил новое танцевальное движение – «подкачал» мозг! Фото: Евгения ГУСЕВА

Уникальность танца состоит еще и в том, что он исполняется под музыку, вызывает положительные эмоции, повышает желание продолжать обучение и уменьшает физическую усталость во время занятий. Опыт проведенных исследований показал, что танец вызывает структурно-функциональные изменения взрослого мозга, улучшает когнитивные функции и эмоционально-социальное взаимодействие человека с окружающим миром, способствует сохранению здоровья и физической активности. Эти знания имеют большие перспективы в плане разработки программ нефармакологической профилактики старения и реабилитации при неврологических заболеваниях на основе танца. Так что танцуем с молодости до глубокой старости!