Абитуриенты – о петербургских вузах: «Возможно, теперь мне понадобится психолог, но зато я поступила на бюджет»

ЕГЭ в Северной столице в этом году сдавали более 24 тысяч выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стартовал новый учебный год. Не только школьники, но и студенты сели за парты, а в вузах уже подвели итоги приемной кампании. Вот вам свежие цифры – 71% их тех, кто поступил на бюджет – иногородние. Причем из года в год эта цифра становится только больше. Мы задались вопросом: а куда же тогда поступают сами петербуржцы? И почему они не выдерживают конкурс в «родных» вузах?

«ПЕРЕСТАЛА ГУЛЯТЬ И ВСТРЕЧАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ»

По данным комитета по образованию, ЕГЭ в Северной столице в этом году сдавали более 24 тысяч выпускников. В Совете ректоров отмечают: бюджетных мест в городских вузах достаточно, чтобы принять всех. На самом деле, их даже немного больше, чем нужно – а именно, 28 тысяч. Однако рвутся в петербургские вузы не только петербуржцы. Отсюда и фантастический конкурс. Так, средний проходной балл на бюджет в СПбГЭУ в этом году – 85-88, в Северо-Западном институте РАНХиГС – 90,4, в СПбГУ – 92,4. Выдержать такую планку непросто!

Количество иногородних студентов в вузах Петербурга увеличивается с каждым годом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Конкурс очень большой, особенно на гуманитарные направления, где бюджетных мест традиционно меньше. В этом году проходной балл снова вырос, нужно было сдать все экзамены на 95 баллов и больше, чтобы гарантированно пройти на бюджет, – рассказала «КП» абитуриентка 2020 года Ксения Акчурина. – Готовиться приходилось очень много, во всем себе отказывала: перестала гулять с друзьями, куда-то ездить, почти не выходила из дома и очень много нервничала. Возможно, теперь мне потребуется помощь психолога, зато я поступила на бюджет в Высшую школу экономики!

Ксения отмечает: среди ее друзей много умных ребят, которым приходится учиться платно.

В МОСКВУ ИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСК?

Конечно, есть еще один вариант – переехать, чтобы получить высшее образование. Однако, по данным рейтингового агентства «RAEX Аналитика», в прошлом году на этот шаг решились только 18% петербургских выпускников. Преимущественно, они поступили в столичные вузы.

– Я хотела уехать от гиперопеки родителей, пожить одна и научиться самостоятельности. Родители меня поддержали, и в итоге я поступила в МГИМО на журналистику: хотела изучать иностранные языки, – рассказала «КП» выпускница 2019 года Нина Рыбакова.

Казалось бы, петербуржцам уезжать куда-то кроме Москвы даже глупо – какой смысл из Петербурга поступать в Кострому или Сызрань? По словам руководителя комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолия Оводенко, такие случаи можно пересчитать по пальцам, но они все-таки есть. И чаще всего дело здесь даже не в более низком конкурсе в регионах, а в уникальных специальностях, которые порой не найти в городе на Неве.

Факт: в Петербург рвутся из других городов дальше больше, чем в Москву. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Я очень хотела учиться в Петербурге. Все пошло не по плану, когда я выбрала специальность, связанную с финским языком. К сожалению, в 2019 году ни один из петербургских университетов не набирал абитуриентов по данной специальности на бюджетную основу, и я поступила в Петрозаводский государственный университет, – вспоминает выпускница 2019 года Ольга Божкова.

БИТВА СТОЛИЦ

С бюджетом все понятно, но ведь есть еще и платное обучение. Но и здесь, по данным «RAEX Аналитики» за 2019 год, 2/3 мест в Петербурге занимают приезжие. Скажете, что эта ситуация типична для большого города? А вот и нет. В Москве таких студентов всего 1/3. В чем же причина – неужели уровень образования в петербургских школах не дотягивает до столичного?

– Московским и петербургским школьникам с качеством образования повезло одинаково, – считает директор школы №193 Центрального района Санкт-Петербурга Елена Хохлова. – Это стандарт образования, которому соответствуют школы обеих столиц, а студенческая инфраструктура в Петербурге даже лучше.

Но есть и другие причины, почему петербургским школьникам все сложнее поступить в свои же «родные» вузы. Директора петербургских школ уверены – местные школьники не глупее столичных, просто в Петербург рвутся из других городов дальше больше, чем в Москву. Самые популярные аргументы – более низкая стоимость обучения и цен на жилье, сам город меньше, а значит, освоиться в нем проще – та же дорога от дома до университета занимает меньше времени. Кроме того, в Москве 266 вузов, примерно в три раза больше, чем в Петербурге – и, соответственно, больше мест.

Совет ректоров: бюджетных мест в городских вузах достаточно, чтобы принять всех. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КОМПЕТЕНТНО

Нужно не только сдавать ЕГЭ, но и участвовать в олимпиадах

Максим ПРАТУСЕВИЧ, директор Президентского физико-математического лицея №239:

– Да, Петербург привлекает приезжих, но проблемы в этом я не вижу – дефицита бюджетных мест нет. Петербургским школьникам можно посоветовать хорошо сдавать ЕГЭ, участвовать в перечневых олимпиадах и в целом хорошо учиться – и тогда никто ваше бюджетное место не заберет.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Как поддержать ребенка при поступлении?

Наталья ИСКРА, психолог:

– Когда дети поступают, их взгляды очень сильно зависят от того, что родители им транслируют. И лучшее, что могут сделать родители – не нагнетать и не создавать лишнего стресса. Не пугать ребенка перспективами «не сдашь – пойдешь до пенсии пирожками торговать», а помочь ему трезво представить, как будет протекать его жизнь, если он не поступит. Не делать из этого трагедию, а найти какую-то идею реализации и помочь понять, что на этом жизнь не заканчивается.

КСТАТИ

По словам Максима Пратусевича, в этом году из-за онлайн-поступлений в некоторых вузах произошли сбои, и в итоге одни и те же абитуриенты оказались зачислены сразу в несколько университетов. Так что вполне вероятно, что кому-то еще повезет, и он все-таки попадет в вуз своей мечты на освободившееся из-за ошибки место.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько подано заявлений в вузы

В 2020 году – 558 тысяч

В 2019 году – 484 тысячи

Из них на бюджет:

2020 год – 413 тысяч

2019 год – 374 тысячи

Количество иногородних студентов

В 2020 году – 73%

В 2019 году – 69%

Количество иностранных студентов

В 2020 году – 12 тысяч

В 2019 году – 10 тысяч

По данным Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Подготовила Дарья СТРОГАЛЬЩИКОВА