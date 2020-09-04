Полиция наказала семью мальчика, жестоко избившего кота в Санкт-Петербурге

Полиция, органы опеки и школа обещают взяться за маленького живодера, избившего кота в Ломоносове. Фото: СОЦСЕТИ

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга рассказала, какие наказания получила семья мальчика, который жестоко избил кота средь бела дня в Ломоносове. Напомним, после публикации видеоролика с садизмом ребенка в соцсетях, общественность города возмутилась не на шутку. Жители Ломоносова даже собрали 333 подписи для коллективной жалобы в полицию. При этом мать ребенка заверила «Комсомолку», что ее сына неправильно поняли, он хотел глупым образом прославиться в интернете, а кот и вовсе был мертв. Теперь, как говорит женщина, им поступают угрозы.

Наконец, 4 сентября стало известно о результатах проверки местного отдела полиции. По информации сотрудников МВД, мальчик действительно «играл» с трупом кота, а также матерился.

- Мать ребенка привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - пояснили в администрации Петродворцового района.

Простыми словами – матери придется заплатить штраф от 100 до 500 рублей. Но это только начало. Семью обещают поставить на профилактический учет. Также с родителями мальчика будут временами индивидуально заниматься. За ребенка возьмется и школа.

- В учреждении составили план коррекционной работы с учеником. С ним будут заниматься педагог-психолог, социальный педагог и классный руководитель. Кроме того, мальчика направили на прием к психотерапевту. Врач назначил ему лечение и станет регулярно наблюдать за его состоянием в течение двух недель, - добавили чиновники.

Теперь страницу администрации района во «Вконтакте» штурмуют жители Ломоносова. Многие люди называют наказание слишком мягким и предлагают свои варианты правосудия, от упоминания которых «Комсомолка» воздержится.

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