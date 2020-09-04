Лев Лурье: «Довлатов – последний русский писатель, только его можно читать от начала до конца»

Лев Лурье рассказал "КП" о грядущем "Дне Д" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Известный писатель, историк и журналист, а также автор путеводителя «Ленинград Довлатова» Лев Лурье посетил эфир радио «Комсомольской правды в Петербурге» на 92.0 FM, чтобы рассказать об особенностях грядущего «Дня Д», который пройдет в Северной столице с 5 по 6 сентября. Разнообразные мероприятия традиционно организовали ко дню рождения Сергея Донатовича Довлатова, но в этот раз посвятили их «бронзовому веку» русской культуры.

Какой "День Д" без близкого друга Бродского. Фото: vk.com/dovlatovday

Разговор с Лурье оказался настолько откровенным, что Лев Яковлевич назвал Довлатова последним русским писателем, обвинил кассетные магнитофоны в смерти поэзии, а также предложил депутату Денису Четырбоку, автору нашумевшего закона о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге, выпить два коктейля в «День Д» - свой именной и в честь виновника торжества.

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ДНЯ Д» СОХРАНИЛИСЬ, НО ДОБАВИЛСЯ ХЕЙТЕР-БЫКОВ

- Все основные элементы есть – выпить со скидкой в излюбленных барах, в том числе на Рубинштейна, круглые столы с Яковом Гординым, Любовью Аркус, Андреем Арьевым. Концерты джазовые, кинопоказы, экскурсии, квесты… Парад фокстерьеров. Никаких кошек, это все для Бродского. Еще есть лекция Дмитрия Быкова, ненавидящего Довлатова, о современниках его - Высоцком и Бродском. А что Быков? Ну и что, Лев Толстой дико не любил Шекспира. Это факт биографии Быкова, что он не любит Довлатова, но он красноречивый и талантливый человек, знающий про «бронзовый век».

«БРОНЗОВЫЙ ВЕК» И УНИКАЛЬНОСТЬ ДОВЛАТОВА

- «Бронзовый век» - это вообще ироническая кличка Ахматовой по отношению к тем поэтам, кого она гоняла за водкой на улицу. Но, правда, ее старость пришлась на расцвет поэтической и артистической культуры в «оттепель». Довлатов как раз принадлежал к этому поколению и замыкал его. Бежал в конце забега. Сергей Донатович придумал новую журналистику, когда он был в Америке. Если бы он прожил дольше, то продолжал бы путь, скорее, как журналист. Вообще, он последний русский писатель, так как написал рассказы, которые можно читать от начала до конца, смеяться, плакать. Ни Сорокин, ни Пелевин, никто. Журналисты у нас есть зато, талантливые, выдающиеся. А вот сюжетной прозы нет, никто не читает. Такое бывает. Время YouTube. Но меня это не раздражает. Все, что делает Юрий Дудь, например, вызывает у меня восторг, как и у множества современников.

РЮМОЧНЫЙ ХОД И КОКТЕЙЛИ «ЧЕТЫРБОК» И «СЕРЕЖА»

- Да, в Петербурге нет гольфа, бейсбола, писателей, но зато есть бары! Вот у нас будет в «День Д» важнейшая часть – рюмочный ход. Два коктейля у нас там есть – «Четырбок» и «Сережа». Что такое «Четырбок»? Это шот, его наполняемость зависит от конкретного бара. Смотря еще какое представление о Четырбоке будет у бара, потому что «поздний» Четырбок и «ранний» - это два разных человека. «Поздний» мне больше нравится. Денис, приходите на Рубинштейна, примите участие в мероприятие.

ДОВЛАТОВ ХАЛТУРИЛ БЛАГОДАРЯ ПЕСНЯМ

- Довлатов работал в советской печати, в многотиражных газетах, писал рассказы о рабочих. Ну и халтурил (зарабатывал), создавая песни. Вообще он писал стихи. Да, не Дима Быков, но потрясающе легко это делал. Спеть под песни Довлатова на Исаакиевской площади – то, что нам нужно на «Дне Д». С депутатами, с фокстерьерами…

ПОЭЗИЯ МЕРТВА

- Никакой поэзии больше нет. Батлы есть, но по сравнению с музыкальной культурой это не то. Конечно, более-менее то, что пишут всякие Оксимироны, выглядит поэтически правильно. Но вот Довлатов, нормально пишет хореем, ямбом. Поэзия умерла и больше не возродится. И так еще с появлением кассетного магнитофона. Рок победил поэзию. Все из-за технологий. Но, слава богу, это не значит, что поэты наши бессмертные уйдут, забудутся.