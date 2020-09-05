Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 сентября 2020 года: аномальная смертность за август и подозрение на инфекцию у десятиклассников

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 5 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге к утру 5 сентября 2020 года. Из хорошего – в Минздраве рекомендовали к использованию препарат от осложнений при COVID-19, созданный в Северной столице. Из плохого – за минувший день в городе выявили инфекцию еще у 193 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 37 425 человек. В числе выздоровевших уже 26 194 пациентов. Смертей в общей сложности 2503, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото "Яндекс"

Смольный опубликовал статистику смертности за август 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, число летальных исходов аномально высокое – 5253. Таких показателей в городе не было за все августы в последние 10 лет.

Весь десятый класс из лицея №554 перевели на дистанционное обучение, поскольку одна из учениц контактировала с больным коронавирусом. Хотя никаких симптомов у девочки нет. За выходные в школе сделают дезинфекцию, а в понедельник 7 сентября, если самочувствие всех будет в норме, то ребята вернутся за парты.

Добавим, что в Ленобласти ситуация по коронавирусу следующая: 33 новых зараженных за сутки и 6944 за все время пандемии. 5087 пациентов выздоровели, а 82 – скончались.