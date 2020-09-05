Август 2020 года побил рекорд по смертям в Санкт-Петербурге за 10 лет

В августе в Петербурге умерло рекордное количество человек за последние 10 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувший август 2020 года в Санкт-Петербурге побил трагический антирекорд по количеству смертей за последние 10 лет. В пятницу, 4 сентября 2020 года, комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику летальных случаев в городе. За один месяц в Северной столице скончались более 5 тысяч человек.

- В августе 2020 года в Петербурге умерли 5253 человека, - говорится в отчете ЗагСа. - В 2011 году того же месяца было зарегистрировано 5107 смертей.

В течение последних десяти лет только два раза в Петербурге в августе умирало более 5 тысяч человек - в 2011 году 5017 смертей и в 2018 году 5015 смертей.

Безусловно, свою роль в таком "рекорде" сыграла пандемия коронавируса. В августе по официальным данным от инфекции скончались 378 человек. За все время пандемии жертвами болезни стали 2 522 жителя Петербурга.

Однако самым "рекордным" месяцем по количеству смертей в 2020 году в Петербурге стал июнь. За 30 дней в Северной столице умерли сразу 7 106 человек, что является очень высоким показателем.