Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 сентября 2020 года: Две недели без снижения новых случаев

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как Северная столица борется с COVID-19. Мы собрали самые последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 сентября 2020 года. В городе по-прежнему не обходится без новых случаев заболеваний за сутки. За последние 24 часа еще у 192 человек подтвердили COVID-19. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии в городе составило 37812 человек.

– Из них полностью выздоровели 26365 пациентов, 75 – за последние сутки. Жертвами болезни стали 2532 человека, 10 из них за минувшее сутки, – сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 6 сентября 2020 года / Фото: Яндекс

К сожалению, с 20-х чисел августа статистика за стуки в Петербурге только однажды опускалась ниже 180 новых случаев в день. Это было 25 августа – тогда зафиксировали 179 новых инфицированных. В остальные дни вот уже пару недель снижения не видно: от 180 до 195 новых заболевших в день.

Тем не менее, жизнь в городе практически вернулась в свое привычное русло. Уже в конце этой недели нас ждут новые меры послабления – смогут открыться кинотеатры и фудкорты. И, конечно, многие горожане ждут, когда можно будет пойти в театр. Все это заработает с 12 сентября.

Добавим, что в Ленобласти ситуация по коронавирусу следующая: 35 новых зараженных за сутки и 7013 за все время пандемии. Уже выздоровели 5111 пациентов, скончались – 83.