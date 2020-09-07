У Санкт-Петербурга появится цифровой двойник

Система подготовит Петербург к «тотальному лазерному сканированию» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Штрафовать хозяев нелегальных вывесок и чистить крыши от снега, не отходя от монитора компьютера? Уже завтра. Санкт-Петербургу создают «цифрового двойника» – живую систему, которая включит все городские объекты и сможет следить за их состоянием.

– Сейчас все данные размещены на портале «Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга»: на нем ведется учет проблемных фасадов и несанкционированных свалок, проводится оценка состояния объектов культурного наследия и зеленых насаждений, – подчеркнул на заседании в Смольном губернатор Александр Беглов. – Но, чтобы органы госвласти и местного самоуправления могли мониторить и устранять нарушения, порталу надо дать официальный статус государственного информационного ресурса.

Портал заработал в 2015 году. За пять лет его пользователями стали более 3 000 человек, все органы госвласти с подведомственными учреждениями и органы местного самоуправления.

– Сегодня в системе учтено более 15 миллионов объектов, по которым идет мониторинг, фиксируются нарушения и контролируется их устранение, – объяснил председатель Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин. – Чтобы все эти данные могли использоваться для оказания госуслуг в электронном виде, формирования выписок и реестров, нужно наделить портал новым – государственным – статусом. При этом система фактически станет цифровым двойником Петербурга.

В новом статусе портал получит название «Объекты городской среды Санкт-Петербурга». На сегодня система уже умеет актуализировать границы зеленых насаждений, контролировать ликвидацию незаконных свалок и уборку автодорог. Весной система помогла проследить за помывкой фасадов ко Дню города, а сейчас может легко отыскать дома с «холодными» чердаками, на которых с приходом зимы не вырастут сосульки. Из 695 свалок вне закона половину уже почти ликвидировали, вторая половина – в процессе разбора. Отображает система и легальные вывески и кондиционеры на фасадах зданий (таких в городе свыше 3 000 штук), и детские площадки (их насчитали 13 354).

– В дальнейшем выписки, подготовленные с помощью ресурса, будут иметь юридическую значимость, через него можно будет организовать госуслуги, – добавил Станислав Казарин. – Большие планы и по тотальному лазерному сканированию территории города: это поможет инвентаризировать все видимые объекты и фиксировать их изменения.