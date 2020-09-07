Одно лицо: Мать Насти Ивлеевой показала, на кого похожа ее знаменитая дочь

Мать Насти Ивлеевой (слева) и дочка (справа) похожи в детстве, как две капли воды Фото: instagram.com/agentmam/

Настя Ивлеева - одна из самых известных блогеров-миллионников в России. Но мало кто знает, что у ее мамы Натальи тоже есть своя страничка в Instagram, которая по креативу ничуть не уступает Настиной. Женщина показывает свои фотографии на природе, с походов по грибы и снимки с Ивлеевой-младшей. Один из них особенно зацепил ее подписчиков. Наталья выложила снимок со школьной скамьи, восхитив фанатов тем, как Настя в детстве похожа на свою маму.

- 1 сентября 1977 года, 43 года прошло, - рассказала Наталья. - Воротничок пришивала сама, форму гладила сама, и ноль радости. Родители нас не провожали, работали с утра до ночи, в школу собирала сестра, периодически давая подзатыльники. Не любила школу, не любила учительницу злую, но в будущем этот день был для меня праздником.

Настя Ивлеева с мамой и братом Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты тут же стали отмечать, что дочка и ее мать в детстве - одно лицо.

- Настя ваша копия! Вы такая красивая! - восхитились подписчики.

Как уже писала "Комсомолка", в свое время Наталья работала дояркой, на Настю времени практически не было, поэтому уже в годик ее отдали в ясли. Чуть позже Наталья родила сына, но из-за того, что женщине приходилось работать по 12 часов, чтобы прокормить детей, воспитание мальчишки легло на плечи юной Насти.

А такой Настя была в детстве Фото: Борис КУДРЯВОВ/детский сад Разметелево

- Естественно, дочка всего добилась сама с самого начала, с самого нуля! Ей помогли воспитание, характер. Я ее воспитывала и в любви, и в строгости, - рассказывала ранее "КП-Петербург" мать Насти Наталья.

К слову, хоть Настя и живет в Москве, она часто навещает мать в Разметелево Ленобласти. Последний ее приезд обернулся скандалом. Фанаты возмутились, почему дочка не купит матери квартиру в городе. Но, как оказалось, Наталья сама не хочет покидать свою родину.

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