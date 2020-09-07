Группа «Сплин» сыграет особенный концерт в Санкт-Петербурге

Группа "Сплин" даст осенний концерт в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

В конце прошлого года группа «Сплин» выпустила новый альбом «Тайком», который тепло встретили поклонники. Одни называют его «сборником новогодних колыбельных для взрослых», другие сравнивают со случайно найденным саундтреком к забытому детскому фильму. Ни одно определение не будет абсолютно точным. Лидер коллектива Александр Васильев, будучи не только поэтом и композитором, но также философом и сказочником, создал еще один новый мир.

Треки закольцовываются неслучайно - первый называется «Воздушный шар», а последний - «Шар воздушный». Артист приглашает слушателя отправиться в звуковое путешествие по своему персональному творческому космосу. В нем есть место самым разным персонажам, страху и радости, изящной игре с рифмами и инструментальными партиями, речитативу и даже оксюморонам.

Александр Васильев - бессменный лидер группы. Фото: предоставлено организаторами.

Альбом заметно отличается от «Встречной полосы» 2018-го - и по смыслу, и по настроению. Семь композиций на новой работе сменяют друг друга, как фигуры в калейдоскопе. Как это происходит в живом исполнении, можно будет услышать на одной из самых уютных и дружелюбных летних площадок столицы.

26 сентября исполнят всю пластинку от начала до конца в «Севкабель Порт». Не обойдется на концерте и без любимых хитов «Остаемся зимовать», «Выхода нет», «Письмо», «Скажи» и других песен. Выступление станет глотком свежего балтийского воздуха для всех поклонников по-настоящему прекрасной музыки. И самым красивым прощанием с летом, которое можно себе представить.