Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 сентября: штраф миллиардера за отсутствие теста на COVID-19 и предупреждение главврача поликлиники за вспышку инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед новой информации на утро 8 сентября 2020 года. За прошедший день в Санкт-Петербурге выявили еще 196 случаев заболевания опасной инфекцией.

- Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 38 008 человек. В числе выздоровевших уже 26 430 пациентов. Смертей в общей сложности 2532, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Санкт-Петербург «отличился» первым в России штрафом, назначенным человеку за отсутствие теста на коронавирус. Дело в том, что мужчина после отпуска не разместил результаты анализа на портале «Госуслуг». Виновником, по данным «Комсомолки», оказался городской бизнесмен из списка 200 богатейших людей страны – миллиардер Андрей Ткаченко, который вернулся из Испании с пятью детьми.

А вот главврач поликлиники №94 Невского района отделался предупреждением после того, как в медучреждении произошла вспышка коронавируса среди сотрудников. Роспотребнадзор нашел различные нарушения санитарных правил, но суд решил сжалиться. А главной медсестре поликлиники №24 достался штраф в 50 тысяч рублей за неправильную утилизацию отходов.

Добавим, что в Ленобласти ситуация по коронавирусу следующая: 36 новых зараженных за сутки и 7049 за все время пандемии. Уже выздоровели 5111 пациентов, скончались – 83.